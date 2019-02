VDE-Expertenforum: Technische Gebäudeausrüstung

6.02.2019

Digitale elektrische Infrastrukturen, innovative Endgeräte und nachgelagerte Services in Gebäuden – diese Zukunftstechnologien sind bereits heute möglich. Beim Einsatz digitaler Infrastrukturen ist der Dreiklang aus Effizienz, Komfort und Sicherheit aktuell die größte Herausforderung. Wie dieser Herausforderung in der Praxis am besten begegnet werden kann, wird vom 28.-29.5.2019 auf dem VDE Expertenforum Technische Gebäudeausrüstung vermittelt.

In zwei Tagen gibt es spannende Fachvorträge und Diskussionen rund um die technische Gebäudeausrüstung, Debatten zur technischen Gebäudeausrüstung von der erstklassigen Akustikplanung bis zu bestehenden und kommenden Normen zu Zutrittskontrollanlagen. Vorträge zum Bauordnungsrecht, der Umsetzung der EU-Gebäuderichtlinie und zu den Richtlinien zum Building Information Modeling (BIM) werden durch Praxisbeispiele ergänzt. VDE-Experten aus den Normungsgremien geben Einblicke in ihre Arbeit, erläutern einzelne aktuelle Normen und stehen für Fragen und persönliche Gespräche gern zur Verfügung.