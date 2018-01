Variantenreiche Design-Lampe von Colani-Schüler Claus Hencken

19.01.2018

Claus Hencken, Designer sowie ehemaliger Schüler und Mitarbeiter von Luigi Colani, hat mit der 'Button Loop Lamp' ein neues Lampenkonzept für Design-Liebhaber entwickelt. Über ein Stecksystem lassen sich mehr als 100 verschiedene Pendel- und Deckenleuchten-Variationen kreieren.

Die organische Lampenform kann so frei nach persönlichen Vorlieben angepasst werden – und überträgt damit den Spaß am Gestalten auf den Besitzer. Die 'Button Loop Lamp' ist aktuell auf Kickstarter erhältlich. Die ersten 100 Käufer mit mehr als fünf erworbenen Exemplaren erhalten zusätzlich und kostenlos ein signiertes Modell mit aufsteigender Seriennummer.

"Die Inspiration war, ein flaches und recycelbares Material zu verwenden, eine neue Technologie zu entwickeln und dabei nicht nur eine, sondern viele wundervolle dreidimensionale Lampen entstehen zu lassen", so Diplom-Designer Claus Hencken.

Das Ergebnis: Eine Design-Lampe in freier modularer Form, hergestellt aus umweltfreundlichem thermoplastischen Polymermaterial. Über die Individualisierbarkeit in über 100 Lampenvarianten kann die organisch geformte Leuchte als Pendelleuchte in zahlreiche Wohnkonzepte integriert werden. Sie wird darüber hinaus in zahlreichen Farben angeboten, über die sich der Mix der Elemente beliebig erweitern lässt. Für Besitzer ergibt sich daraus zusätzlich eine Vielzahl an möglichen Farbkombinationen.