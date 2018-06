Unzureichende Marktüberwachung bei Billigst-Kompaktleuchtstofflampen

11.06.2018

Aufgrund unzureichender behördlicher Kontrollen werden in Deutschland besonders schadstoffhaltige Billigst-Leuchtstofflampen verkauft - Von der DUH in Auftrag gegebene Laboranalysen ergaben mehr als das Zweifache des erlaubten Grenzwertes für Quecksilber in Kompakt-Leuchtstofflampen.

Das Landgericht Würzburg hat den Leuchtmittelhersteller Steinigke Showtronic GmbH dazu verurteilt, bestimmte Kompakt-Leuchtstofflampen der Serie Omnilux nicht mehr in Verkehr zu bringen, wenn diese zu viel Quecksilber beinhalten. Mit dem Urteil erreichte die Deutsche Umwelthilfe (DUH) erneut einen Erfolg für den Verbraucherschutz. Von der DUH in Auftrag gegebene Laboranalysen ergaben mehr als das Zweifache des erlaubten Grenzwerts für Quecksilber. Weil das Unternehmen einer Aufforderung der Umwelt- und Verbraucherschutzorganisation nicht nachkam, den Vertrieb derartiger Lampen einzustellen und eine Unterlassungserklärung abzugeben, klagte die DUH wegen Verstoßes gegen die Elektro- und Elektronikgeräte-Stoff-Verordnung (ElektroStoffV). Das Gericht erließ ein Anerkenntnisurteil, das sich auf den getesteten Lampentyp bezog. "Bereits im vierzehnten Jahr kontrolliert die Deutsche Umwelthilfe die Einhaltung umweltbezogener Verbraucherschutzvorschriften und zeigt durch stichprobenhafte Kontrollen von über 20 Rechtsvorschriften bzw. Produktgruppen, dass es möglich ist, mit überschaubaren Aufwand Verbraucherschutz zu betreiben. Aber eigentlich ist dies nicht die Aufgabe eines Verbandes, sondern originäre Aufgabe des Staates. Doch dieser verweigert sich seit Jahren konsequent wirkungsvollen Kontrollen sowie der Ahndungen von Verstößen durch Industrie und Handelsunternehmen. Solange die zuständigen Behörden Verbraucher bei Verstößen gegen Recht und Gesetz im Stich lassen, wird die DUH ihre Marktüberwachung konsequent fortsetzen", sagt DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch.