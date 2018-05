Umfangreiches Update der Philips-Hue-App

25.05.2018

Philips hat bekanntgegeben, dass im Mai ein umfangreiches Update der Hue-App für iOS und Android-basierte Geräte veröffentlicht wird. Dieses Update bietet neben neuen Funktionen auch Verbesserungen der bestehenden App, um die Lichtsteuerung schneller und einfacher personalisieren zu können.

Die App hat nicht nur ein neues Gewand bekommen, sondern bietet jetzt auch praktische Shortcuts, um die Philips Hue Beleuchtung in wenigen einfachen Schritten anpassen zu können. Durch einfaches Gedrückthalten des Raum-Setups oder einzelner Leuchten kann die Farbe verändert oder eine der vier zuletzt verwendeten Szenen angewählt werden.

Mithilfe von neuen Farbauswahl-Werkzeugen können die Lampen in einem Raum zu Gruppen zusammengefasst oder wieder voneinander getrennt werden. Der gewünschte Weiß- oder Farbton für das Licht wird über die Palette exakt ausgewählt. Die App enthält 30 neue Szenen, wie einen Sonnenuntergang in Honolulu oder eine Nacht in Londons Stadtviertel Soho. Durch das App-Update stehen mehr Szenen zur Auswahl und personalisierte Stimmungen können ganz einfach erstellt werden. Dafür verwendet die App die Farben der individuellen Lieblingsbilder und wendet sie auf die Lampen an.