UL-Lichtlabor prüft und zertifiziert nach UL- und IEC-Standards

16.08.2017

Underwriters Laboratories (UL), ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich der Sicherheitswissenschaften mit Stammsitz in den USA und Europa-Tochter in Neu-Isenburg bei Frankfurt, hat bekannt gegeben, dass das UL-Lichtlabor in Frankfurt von der International Electrotechnical Commission (IEC) jetzt den Status eines "Certification Body Test Laboratory" (Cbtl) erhalten hat.

Neben den Prüf- und Zertifizierungsleistungen nach UL-Normen wird das Frankfurter Labor nun Beleuchtungsprodukte auch gemäß IEC testen und zertifizieren. Der Vorteil: Im Rahmen des multilateralen Iecee-Scheme werden die Ergebnisse der Cbtl-Labore von allen teilnehmenden Nationen wechselseitig anerkannt. Im Frankfurter UL-Labor sind jetzt Prüfungen und Zertifizierungen nach folgenden IEC-Standards verfügbar: IEC 60598-1

IEC 60598-2- 1 bis 5

IEC 62031

IEC 61347-1

IEC 61347-2-13

IEC 62384 Für UL stellt dieser Ausbau der Kompetenzen seines Frankfurter Lichtlabors einen wichtigen Schritt dar, um Beleuchtungshersteller aus dem gesamten Bereich von Deutschland, Österreich und der Schweiz noch besser zu betreuen und ihnen den weltweiten Marktzugang zu vereinfachen. Mit der Ausweitung seines Servicespektrums am Frankfurter Standort vereinfacht UL die Zertifizierungsprozesse für Beleuchtungsprodukte: Für Hersteller aus der o. g. Region werden dadurch die Abläufe, die für den Eintritt in verschiedenste globale Märkte erforderlich sind, deutlich verschlankt. In einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld profitieren die hiesigen Unternehmen so von höherer Prozess-Effizienz.