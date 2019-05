Udo Weller verlässt die Geschäftsführung von Untitled Exhibitions

2.05.2019

Udo Weller, einer der vier Gründer der untitled exhibitions gmbh und Geschäftsführender Gesellschafter seit dem Start im Jahr 2012, beendet seine Tätigkeit als Geschäftsführer zum 31. Mai 2019, um sich neuen Aufgaben zuzuwenden.

Neben dem Aufbau der Verwaltung, IT, Personalwesen, Buchhaltung und Controlling war Herr Weller an der Konzeption und Umsetzung der all about automation Messreihe beteiligt und verantwortete die Entwicklung weiterer neuer Fachmessen. Darüber hinaus unterstützte er Verlage, Verbände und Messeveranstalter im Rahmen des Beratungsgeschäftes von untitled exhibitions bei der Entwicklung neuer Veranstaltungskonzepte sowie der Aktualisierung und Marktanpassung bestehender Veranstaltungen.