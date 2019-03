Twilight 360 von Belux: Ein Klassiker erhält Zuwachs

7.03.2019

Im Jahr 2002 wurde die Stehleuchte Twilight zum ersten Mal vorgestellt. Sie avancierte zu einem wichtigen Produkt im Belux-Portfolio und wurde stetig an neue Technologien angepasst. So erfolgte im Jahr 2013 ein Upgrade auf LED wobei ihre rechteckige Form unangetastet blieb. Am Designers‘ Saturday, im November 2018, hat Belux mit Twilight 360 eine neue zylindrische Version vorgestellt, die wieder zusammen mit John und Samantha Ritschl-Lassoudry entwickelt wurde.

00 Samantha und John Ritschl-Lassoudry mit Twilight-Leuchten von Belux. Foto: Belux Twilight 360 von Belux. Foto: Belux Twilight-Leuchte von Belux. Foto: Belux Leuchtenfuß Twilight 360. Foto Belux Leuchtenfuß Twilight. Foto Belux

Nicht ohne Grund hat Belux die Neuheit in Langenthal vorgestellt, denn genau da, am Designers‘ Saturday 2000, begann die Geschichte dieser mittlerweile zum Klassiker avancierten Stehleuchte. Ob eckig oder rund: Twilight eignet sich dank den vielfältigen Lichtstimmungen mit direktem Ambientelicht und kraftvollem, indirektem Raumlicht ausgezeichnet für den Einsatz im privaten Heim wie im Objektbereich – einem der Gründe für den grossen Erfolg dieser Leuchte. Immer wieder fragt man sich, wie ein Produkt entsteht. Im Fall von Twilight war dies ein zufälliges Gespräch anlässlich des Designers‘ Saturday 2000 am Bahnhof von Langenthal zwischen Benny Riz von Belux und John und Samantha Ritschl-Lassoudry, Architekten und Designer aus Basel. Sie sinnierten, über eine Leuchte, die minimalistisch, puristisch, von strenger Ästhetik, aber dennoch für den Privatbereich attraktiv sein sollte. Außerdem solllte sie, zu einer Zeit als Energiesparen noch kein Thema war, auch wenig Strom verbrauchen. Sie beschlossen, nicht nur über das fehlende Produkt zu diskutieren, sondern auch gleich zur Tat zu schreiten. Materialien und Leuchtmittel wurden evaluiert und ein Prototyp erstellt. Doch leider war dieser zu schwer, zu gross, das Licht zu flach, das Endprodukt zu teuer. Der Entwurf wurde weiter entwickelt, neue Prototypen gebaut, weitere Glasvarianten gesucht und als Leuchtmittel neu Halogen eingesetzt. Daraus entstand Twilight mit schönem, warmem, emotionalem Raum- und zusätzlich indirektem Stimmungslicht. 2002 wurde Twilight auf den Markt gebracht. Die Zielsetzung des Stromsparens jedoch konnte damals leider noch nicht verwirklicht werden.