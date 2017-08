TÜV Süd auf der Lighting Technology in Essen

29.08.2017

Der TÜV Süd präsentiert Dienstleistungen rund um Lampen, LED Module, Leuchten und zugehörige Systeme auf der neuen Messe Lighting Technology in Essen vom 10. bis 12. Oktober 2017.

Anbieter von Systemen, Komponenten und Bauelementen der Beleuchtungsindustrie werden auf der Messe vertreten sein. TÜV Süd-Experten haben zusätzlich zum Messestand zusammen mit dem Messgeräte-Hersteller Instrument Systems einen Workshop zum Thema "Solid-State Lighting Measurements – from basics to recent developments" aufgesetzt. Dieser findet am Dienstag, 10. Oktober 2017, im Kongresszentrum-Süd statt. Der Messestand von TÜV Süd befindet sich in Halle 1, Stand 428.

Der Produktservice des TÜV Süd prüft Lampen, Leuchten und LED-Module hinsichtlich aller Normen und Standards der EU und weltweit. Die normativen Anforderungen werden in den nächsten Jahren noch deutlich steigen. Besucher des Standes von TÜV Süd erfahren, welche Herausforderungen die Neuregelungen für Händler und Hersteller bringen und wie man ihnen durch ein zuverlässiges Prüfwesen begegnen kann.