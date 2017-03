Triple für RZB Lighting beim If Design Award 2017

20.03.2017

Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH (RZB) wurde beim diesjährigen If Design Award gleich dreimal ausgezeichnet. Prämiert wurden die Pollerleuchten-Serie Mega zur professionellen Außenbeleuchtung (Design: RZB Werksdesign), die Außenstrahler-Serie Alu-Star (Design: Klaus Nolting, Hamburg) sowie die Mastaufsatzleuchte Laruta (Design: RZB Mathias Mößle).

Die Strahlerserie Alu-Star glänzt mit ihrer Vielseitigkeit. Ihr Star-Charakter ist jedoch keinesfalls divenhaft. Im Gegenteil: Sie ist robust, effizient und flexibel. Hochwertige Materialien garantieren Langlebigkeit. Die Reflektoren aus reflexverstärktem Miro-Silver sind ein leuchtendes Beispiel für Effizienz. Die Flexibilität des Lichtwerkzeugs zeigt sich in der universalen Montage und Einsetzbarkeit in verschiedensten Anwendungsbereichen innen und außen. Durch die einheitliche Formgebung lassen sich die drei unterschiedlichen Baugrößen Mini, Midi und Maxi bestens miteinander kombinieren.

Die LED-Serie Laruta rückt Straßen, Wege, Parkplätze und Parkflächen in ein ganz neues Licht. Laruta unterstützt mit der stringent geradlinigen Formsprache die Anwendung in moderner Architektur. Der Streetworker zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass er nahezu wartungsfrei arbeitet, die Montage durch das „Plug & Play“ Konzept extrem unkompliziert ist und Laruta durch die große Auswahl an Lichtverteilungen universell eingesetzt werden kann.