Anzeige

TRINOS – Industrielle Beleuchtung neu definiert

26.11.2017

Die LED-Industrieleuchte TRINOS kombiniert erstmalig die Flexibilität und Funktionalität eines Tragschienensystems mit der Langlebigkeit einer IP65-Leuchte. Zudem wird präzises und qualitativ hochwertiges Arbeiten an Einsatzorten, die einen höheren Schutz gegen Feuchtigkeit und Staub erfordern, unterstützt.

Bei der Entwicklung von Lichtkonzepten für Industriegebäude muss eine Vielzahl an Faktoren berücksichtigt werden. Neben den Themen Energieeffizienz und Wohlfühlfaktor der Mitarbeiter sind vor allem die speziellen Industrienormen und notwendigen Schutzarten herausfordernd. In Zeiten von Industrie 4.0 ändern sich zudem die Produktionsabläufe und so auch die unterschiedlichen Nutzungsszenarien und Sehanforderungen andauernd. Hinzu kommen die vielfältig vorherrschenden Umwelteinflüsse in Betrieben. Industriebetriebe benötigen daher individuell angepasste, flexibel angelegte Lichtkonzepte mit langlebigen Leuchten, die auch die anwendungsspezifischen Normen, Standards und Richtlinien erfüllen.

Mit dem LED-Lichtbandsystem TRINOS bringt Zumtobel das erste IP65-Tragschienensystem auf den Markt, das die Flexibilität eines Tragschienensystems mit der Langlebigkeit einer IP65-Lichtlösung kombiniert. TRINOS unterstützt präzises und qualitativ hochwertiges Arbeiten an Einsatzorten mit anspruchsvollen Bedingungen.

Optimale Kombination – Flexible Tragschienensystem mit Schutzart IP65

TRINOS ermöglicht erstmals, Lichtbänder in Industriebereichen einzusetzen, in denen aufgrund der Einsatzumgebung eine hohe Schutzart gefordert ist, so zum Beispiel in Kühlhäusern, in Textil-, Papier- und Holzverarbeitungen sowie in überdachten Außenbereichen.

Mit einem dreifachen Dichtungsschutz garantiert die optisch ansprechende Lösung zu jeder Zeit ein Höchstmaß an Widerstand, Sicherheit und Leistung. Die bewährte, vom TECTON C-Portfolio bekannte Splitlinsen-Technologie kommt auch bei den TRINOS-Leuchten zum Einsatz, die von unten als auch von oben sowie an den Stirnseiten vor Verschmutzung und Feuchtigkeit geschützt sind. Für die stabile Basis sorgt die TRINOS-Tragschiene, die mit einer hervorragenden Korrosions- und Wetterbeständigkeit ausgestattet ist: Das pulverbeschichtete und hochfeste Aluminium-Trägerprofil ist schlagunempfindlich und kann somit extrem hohen mechanischen Belastungen standhalten. Die Lichtbalken sind im Trägerprofil mit CLIX-Technik versenkt und durch das seitliche umhüllende Aluminium vor Stößen geschützt.

Ein durchgängiges Dichtungsprofil eliminiert auf der gesamten Schienenlänge die Gefahr und das Risiko, dass Staub oder Wasser von oben, vor allem an den Stoßstellen der Schienen, in das Innere des Systems eindringen. Die endlose Dichtungsabdeckung verfügt über ein spezielles, einzigartiges Dreifach-Extrusionsprofil, das neben einer dauerhaften Dichtungsfunktion und ausgezeichneter Transparenz auch für die von Industrieanwendungen geforderte Widerstandskraft sorgt. Eine Endkappe mit Schaumstoffdichtung und vorgestanzten und versiegelten Öffnungen für die Anschlusskabel sorgt für einen absolut sicheren wasser- und schmutzundurchlässigen Abschluss des Tragesystems.

Bis zu 50 Meter des IP65-Lichtbands können am Stück installiert werden. Schienen, Lichtbalken und Lichtbausteine werden dabei in metrischen Maßen gefertigt. Auch die Verdrahtung, Dichtungsprofil sowie die Dichtungsabdeckung können auf bis zu 50 Meter langen Lichtlinien ununterbrochen verlegt werden.