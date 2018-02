Trilux veröffentlicht Akademie-Programm für das erste Halbjahr 2018

7.02.2018

Die Digitalisierung unserer Licht- und Arbeitswelt bietet eine Vielzahl neuer Möglichkeiten im Hinblick auf Lichtqualität, Bedienungskomfort und verbesserte Betriebsführung. Als kompetenter Fachpartner für Lichtwissen und Weiterbildung thematisiert die Trilux-Akademie die vielversprechendsten Zukunftstrends, vermittelt über zahlreiche Zertifikatslehrgänge aber auch essentielles Grundlagenwissen.

Für das erste Halbjahr des aktuellen Seminarjahres hat die Akademie wieder ein umfassendes Programm erarbeitet. Hier sind drei ausgewählte Beispiele:

Thementag "Workplace Changes":

Mobilität, Digitalisierung und eine neue "Work-Life-Balance" haben unseren Arbeitsalltag grundlegend verändert – und unsere Büroräume gleich mit. Klassische Arbeitsplätze werden in Zukunft immer mehr von einer dynamischen Infrastruktur und offenen Kommunikationszonen abgelöst. Um die Anforderungen an das Büro von morgen zu diskutieren und auszuloten, veranstaltet die Trilux-Akademie am 12. Juni 2018 in Frankfurt im Ausstellungsraum des renommierten Büromöbelherstellers Haworth den Thementag "Workplace Changes". Von Human-Centric-Lighting über vernetzte Arbeitsplätze bis zur Live-VR-Demo des Bürogebäudes der Zukunft werden moderne Bürokonzepte vorgestellt. Die Teilnahme ist kostenlos.