Trilux und Brumberg nutzen Synergien im Vertrieb

9.10.2018

Zusammenarbeit, Kooperationen und Netzwerk sind bis heute das unternehmerische Erfolgsprinzip der Beleuchtungsexperten Trilux und Brumberg. Die Vorteile dieser Partnerschaft nutzen die zwei Sauerländer Unternehmen jetzt noch intensiver: Die "Nachbarn" nutzen ab dem 08. Oktober gezielt ihre Gemeinsamkeiten und kooperieren im Vertrieb.

"Genau dies lässt sich mit einer langfristig angelegten Vertriebskooperation noch intensivieren", erklärt Blum. "Wir sprechen die gleiche Sprache und teilen unternehmerisches Handeln sowie eine bodenständige Denkweise", erklären Benedikt und Johannes Brumberg. Die Brüder führen die Geschäfte des rund 120 Mitarbeiter großen Unternehmens in der fünften Generation.

Die Lichtbranche ist heute geprägt von intensivem Wettbewerb, Partnerschaften und Netzwerke hingegen sind ein wichtiger Bestandteil einer zukunftsfähigen Ausrichtung. Diese funktionieren mit einem gemeinsamen Hintergrund umso besser: Nur knapp 14 Kilometer Luftlinie sind die beiden Unternehmen der Lichtbranche voneinander entfernt – Trilux mit Sitz in Arnsberg, Brumberg in Sundern. Dem international steigenden Wettbewerb treten die regional verwurzelten Mittelständler ab Oktober verstärkt mit ihrem zukunftsfähigen und zugleich werteorientierten Ansatz entgegen: Den Kunden zuzuhören, eine verlässliche Produktqualität, einen innovativen Anspruch und professionellen Service zu bieten, wenn es um Beratung und Lieferzeiten geht – darauf komme es an, meint auch Michael Blum Geschäftsleitung Vertrieb Deutschland bei Trilux.

Auch wenn beide Firmen sich in der Unternehmensgröße deutlich unterscheiden, gibt es viele Gemeinsamkeiten. Der Umfang des Projekts ist dabei klar definiert: Die Kooperation ist ein gemeinsames Projekt und beschränkt sich auf bestimmte Produkte. Der Brumberg-Außendienst wird bei seinen Besuchen beim Handel jetzt auch Trilux-Leuchten des exklusiven Großhandels-Portfolios im Gepäck haben. Über diesen Weg bekommt Trilux einen besseren Zugang zum Handel um den dreistufigen Vertriebsweg so in Zukunft zu stärken. Im Gegenzug platzieren die Trilux-Objektberater beim Besuch von Planungsbüros auch Brumberg-Produkte, die für das Projektgeschäft relevant sind. Der Leuchtenhersteller Brumberg wird damit präsenter und erschließt sich neue Zielgruppen.

Beide Unternehmen nutzen die Kanäle, in denen sie am stärksten sind: Brumberg beim Handel, Trilux bein den Planern. Personell wie strukturell werden die jeweils vorhandenen Ressourcen und Kontakte genutzt und intensiviert. Dadurch entstehen Synergien, von denen beide Unternehmen gleichermaßen profitieren. Gleichzeitig bleiben beide, was sie sind: zwei profitable Sauerländer Unternehmen, die als Partner kooperieren.

"Wir vertrauen uns", meinen die Vertreter von Trilux und Brumberg – die beste Grundlage, um an geeigneten Schnittstellen zusammenzuarbeiten.