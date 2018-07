Trilux-Fortbildung: DIN-geprüfter Lichttechniker Innen- und Außenbeleuchtung

19.07.2018

Die Trilux-Akademie veranstaltet auch in diesem Jahr wieder die gefragte Seminarreihe zum DIN-geprüften Lichttechniker Innen- und Außenbeleuchtung. Auf dem Lehrplan stehen sowohl Grundlagen in Licht- und Elektrotechnik als auch die effiziente, wirtschaftliche und umweltfreundliche Planung, Beurteilung, Errichtung sowie Betrieb und Instandhaltung von Beleuchtungsanlagen.

Weitere Lerninhalte sind aktuelle Trendthemen wie Human Centric Lighting und Konnektivität. Die Kurse richten sich an Architekten, Ingenieure, Lichtplaner, Großhändler oder Errichter und Betreiber von Beleuchtungsanlagen. Sie gliedern sich in jeweils neun Präsenztage und zwei bzw. drei Webinare. Dabei können die Lehrgänge zum DIN-geprüften Lichttechniker mit Schwerpunkt auf Innen- oder Außenbeleuchtung sowohl einzeln als auch in Kombination gebucht werden.