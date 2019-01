Trilux eröffnet neuen Standort in Köln

30.01.2019

Am 22. Januar 2019 hat Trilux seinen Standort in der Domstadt Köln um den "Trilux Licht Campus" erweitert. Das insgesamt 2.700 m² große, vierstöckige Gebäude wurde unter anderem in Zusammenarbeit mit Graft Architekten (Berlin) konzipiert und ist der Sitz der neu gegründeten Gesellschaft Trilux Lighting Solutions GmbH. Mit dem Neubau bündelt Trilux seine Kompetenzen und Ressourcen in Köln. Die Unternehmenszentrale der Trilux GmbH & Co. KG verbleibt weiterhin im sauerländischen Arnsberg.

00 Elfi Scho-Antwerpes, Bürgermeisterin der Stadt Köln, durchschnitt als Ehrengast symbolisch das rote Band zur Eröffnung des neuen Trilux Standortes in der Domstadt. Foto: Trilux Die Trilux-Gruppe bündelt Ressourcen und Wissen zukünftig am neuen Standort in Köln. Basis hierfür ist der Neubau des Lichtcampus auf dem Gelände der Trilux-Tochter Oktalite. Foto: Trilux Die Empfangsbereich des Lichtcampus in Köln mit einem beeindruckenden Lichtobjekt ist ein echter Blickfang. Foto: Trilux Das Entrée bietet Platz für Vorträge und Veranstaltungen für mehr als 70 Personen. Foto: Trilux Der 600 m² große Ausstellungsraum macht das Licht in der Stadt von morgen sowie HCL-Funktionen mit Präsenzerfassung und tageszeitabhängiger Beleuchtung erlebbar. Foto: Trilux Verschiedene Produkt- und Themenkuben mit Medientisch zeigen wechselnde Exponate. Foto: Trilux So macht das Arbeiten Spaß: In den modernen Kommunikations- und Arbeitszonen passt sich die Beleuchtung dem Tageslicht an und ist zonal individuell gestaltet. Foto: Trilux Feierliche Eröffnung (v.l.n.r.): Joachim Geiger (Trilux), Thomas Willemeit (Graft), Elfi Scho-Antwerpes (Bürgermeisterin der Stadt Köln), Michael Huber, Thomas Fobbe, Karsten Müller (alle Trilux) und Wolfram Putz (Graft). Foto: Trilux

Mit der Eröffnung des neuen Standorts in Köln Ossendorf setzt Trilux einen weiteren wichtigen Meilenstein, um den langfristigen Erfolg des Unternehmens im dynamischen Lichtmarkt zu sichern. Das neue Gebäude ist Sitz der neu gegründeten Trilux Lighting Solutions GmbH mit dem Geschäftsführer Karsten Müller. Errichtet wurde der Neubau auf dem Gelände der bereits in Köln ansässigen Unternehmenstochter Oktalite, die seit 2007 zur Trilux Gruppe gehört. Die unmittelbare Nachbarschaft vereinfacht den Wissenstransfer und bietet umfangreiche Möglichkeiten, um gruppenübergreifende Synergien zu erschließen, etwa durch die gemeinsame Nutzung operativer Strukturen. "Köln bietet uns eine exzellente Kundennähe. Die unmittelbare Anbindung an Flughafen, Fernbahnhof und Autobahn bietet hervorragende Rahmenbedingungen für eine enge Verzahnung mit unseren nationalen und internationalen Partnern und Kunden sowie Architekten", erklärt Karsten Müller.

"Darüber hinaus besitzt Köln als Weltstadt eine hohe Attraktivität für Mitarbeiter, sodass wir uns Vorteile beim Recruiting hochqualifizierter Fachkräfte versprechen", so Müller. Sitz der Unternehmenszentrale bleibt weiterhin Arnsberg. "Arnsberg ist und bleibt unsere Firmenzentrale", erklärt Joachim Geiger, Geschäftsführer der Trilux Vertrieb GmbH und Marketingleiter der Trilux-Gruppe. "Um das Wachstum in der Trilux-Gruppe und den Ausbau zukünftiger Geschäftsmodelle weiter voranzutreiben, brauchen wir allerdings ein zusätzliches Standbein in einer Metropolregion. Mit dem Standort in Köln vergrößern wir unsere Chancen und setzen ein starkes Signal der Modernisierung, Weiterentwicklung und Vernetzung unseres Unternehmens", ergänzt Geiger.