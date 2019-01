Trilux auf Eltec, Elektrotechnik und Eltefa 2019

7.01.2019

Im ersten Quartal 2019 präsentiert Trilux auf gleich drei Regionalmessen – der Eltec in Nürnberg, der Elektrotechnik in Dortmund und der Eltefa in Stuttgart – seine innovativen Lichtlösungen und Dienstleistungen.

00 Auf der Eltec in Nürnberg, der Elektrotechnik in Dortmund und der Eltefa in Stuttgart präsentiert Trilux seine Produkt- und Serviceneuheiten. Foto: Trilux Preisgekrönt: Trilux sicherte sich mit der Bicult LED und der Parelia LED den renommierten "Design Plus Award" der Light + Building. Foto: Trilux

Wenn die Experten der Elektrobranche auf den drei großen Fachmessen im Frühjahr 2019 zusammenkommen, können sie sich von wegweisenden Lichtlösungen überzeugen, die weit über die klassischen Beleuchtungsfunktionen hinausgehen. Themen wie Industrie 4.0, Smart City, Human Centric Lighting und New Work gewinnen immer mehr an Bedeutung. Trilux setzt dabei auf hochwertige, innovative Produkte: Die mit dem Design Plus Award ausgezeichnete Trilux Bicult LED ist die Licht-Innovation auf dem Schreibtisch. Die Tischleuchte erhellt mit zwei Lichtaustrittsflächen den gesamten Arbeitsplatz und lässt sich dabei bequem per App steuern. Individuelle Beleuchtungsprofile können angelegt und einfach abgerufen werden. Human Centric Lighting sorgt dank der integrierten circadianen Kurve je nach Tageszeit und persönlichen Bedürfnissen für aktivierendes oder entspannendes Licht.