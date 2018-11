Anzeige

Trilux auf den Messen Belektro und GET Nord

8.11.2018

Mit wegweisenden Lösungen zeigt Trilux auf den diesjährigen Regionalmessen, wie das Unternehmen die Megatrends Digitalisierung, Connectivity und Big Data weiterentwickelt und für sich nutzt. Das Arnsberger Unternehmen präsentiert auf der Belektro in Berlin und auf der GET Nord in Hamburg innovative Produkte, Lösungen und Dienstleistungen.

00 Mit kurzen Wegen vor Ort präsentiert Trilux die Produkt- und Serviceneuheiten 2018 in Berlin und Hamburg. Foto: Trilux Preisgekrönt: Trilux sicherte sich mit der Bicult LED und der Parelia LED den renommierten "Design Plus Award" der Light + Building. Foto: Trilux

Ob intelligente, sensorgesteuerte Beleuchtungsnetzwerke oder cloudbasierte Datenanalyse – die fortschreitende Digitalisierung der Beleuchtung eröffnet völlig neue Geschäftsmodelle sowie Möglichkeiten, die weit über die klassischen Beleuchtungsfunktionen hinausgehen. Themen wie Industrie 4.0, Smart City, Human Centric Lighting (HCL) und New Work gewinnen immer mehr an Bedeutung. Das zeigt auch die mit dem Design-Plus-Award ausgezeichnete Trilux-Leuchte Bicult LED: Sie gilt als eine herausragende Brancheninnovation, mit der Trilux Akzente im Büro setzt. Die Tischleuchte erhellt mit zwei Lichtaustrittsflächen das gesamte Büro. Dabei lässt sie sich bequem per App steuern. Individuelle Beleuchtungsprofile können angelegt und einfach abgerufen werden. Dank integrierter circadianer Kurve ist Bicult LED darüber hinaus HCL-fähig und damit eine geeignete Lösung für das Büro von morgen.