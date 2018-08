Trilux-Akademie zeigt Trends moderner Bürowelten

28.08.2018

Die Anforderungen und Belastungen für Arbeitnehmer steigen. Wie man trotzdem produktiv, kreativ und vor allem gesund bleibt, demonstriert Trilux wiederholt eindrucksvoll: bereits im Juni in Kooperation mit Haworth im Frankfurter Ausstellungsraum und am 24. Oktober in Wien bei den Büro-Einrichtungsexperten von Blaha. Experten und Gäste in Frankfurt waren sich einig: Das entscheidende Kriterium, um gesund und leistungsfähig durch eine anstrengende Arbeitswoche zu kommen, ist der Wohlfühl-Faktor.

00 Immobilien-Experte Andreas Lindenstruth erklärt in seinem Abschlussvortrag, wie Mensch, Technik und Immobilie zusammenspielen. Foto: Trilux Benjamin Blanck (Mitte), Experte für Arbeitsplatz-Technologie bei Haworth, stellt den vollvernetzen Schreibtisch vor. Foto: Trilux Produktmanagerin und Licht-Expertin Teresa Michel demonstriert die Vorteile der Bicult LED. Foto: Trilux Jan Dworaczek zeigt die "O" – eine Telefonzelle für Großraumbüros. Foto: Trilux

Dabei ist längst nicht mehr das metaphorische Silicon-Valley-Bällebad wichtig. Vielmehr kommt es darauf an, dass die Möbel sich den Bedürfnissen der Benutzer anpassen. So stellte Benjamin Blanck, Arbeitsplatz-Experte bei Haworth, einen völlig vernetzten Schreibtisch vor. Mittels NFC-Chip oder Karte erkennt der Tisch seinen Nutzer und richtet sich selbst entsprechend ein: Tischhöhe, Rechner und Monitor, Klima und auch Licht lassen sich so ohne eigenes Zutun auf die persönlichen Vorlieben abstimmen. Licht ist ein weiterer zentraler Baustein moderner Arbeitsplätze und nicht nur ein schnöder Trend der neuen Arbeitswelt. Das zeigten Teresa Michel (Produktmanagerin, Trilux) und Matthias Steven (Anwendungsmanager Büro, Trilux) eindrucksvoll. Sie demonstrierten anhand der innovativen Leuchte Bicult LED, welche Möglichkeiten die HCL-Technologie (kurz für Human Centric Lighting) bietet. Während die nach oben gerichtete blendfreie Indirektbeleuchtung das Büro mit 5.000 Lumen erhellt, schafft ihr Direktanteil mit 500 Lumen angemessenes Licht am Arbeitsplatz. Nutzer können dabei ihr persönliches Licht individuell an der Leuchte oder per App einstellen. Das ermöglicht normgerechtes Licht mit außerordentlicher Flexibilität. Das integrierte Lichtmanagementsystem Livelink unterstützt dabei den Nutzungskomfort: Zum einen brauchen sich Anwender nicht mehr darum sorgen, ob das Licht aus ist, sobald sie den Raum verlassen – das regelt Livelink automatisch für sie. Zum anderen spart das System auch bares Geld: Um bis zu 85 Prozent können die Stromkosten gesenkt werden und in beispielsweise ergonomische Möbel oder vielleicht doch ein Bällebad reinvestiert werden. Wie Lichtsteuerung in der Praxis aussehen könnte, simulierte Christian Vielhaber, pädagogisch-didaktischer Leiter der Trilux-Akademie, mit einer Live-VR-Demo. Wie verhält sich Licht im Tagesverlauf und wie wirkt der Raum in unterschiedlichen Beleuchtungsszenarien? Das zeigte die VR-Anwendung für Architekten, Einrichter und Lichtplaner unter realistischen Bedingungen. Neben dem virtuellen Raum gab es auch noch einen sehr stillen Ort zu bestaunen: Gemeinsam mit dem finnischen Unternehmen Framery stellte Jan Dworaczek (Vertrieb, Haworth) die "O" vor – eine Telefonzelle für Büros, die es Mitarbeitern, gerade in offenen Bürolandschaften, ermöglicht, rücksichtsvoll zu telefonieren oder sich zurückzuziehen. Die Belastung durch Umgebungslärm, laut sprechende Kollegen oder andere akustische Einflüsse können das Wohlfühlen am Arbeitsplatz stark beeinträchtigen. Flexibles Arbeiten ist generell ein wichtiges Thema. Torsten Lohrsträter, Vertriebsleiter bei Haworth und Ergonomie-Experte schließt sich an: "Ich bin davon überzeugt, dass sich unsere Arbeit (Arbeitsplätze) in Zukunft noch weiter verlagern wird. Wir werden weiterhin einen bestimmten Anteil in Büros (zum Beispiel Ideenwerkstätten) verbringen, um sich von Angesicht zu Angesicht austauschen zu können. Allerdings wird durch die moderne Medientechnik die Möglichkeit, Arbeiten zu können, wo und wann ich will, immer mehr an Bedeutung gewinnen."