Trilux-Akademie veröffentlicht Programm für das zweite Halbjahr 2018

4.09.2018

Ob im Groß- oder Einzelhandel, im Planungsbüro oder im spezialisierten Elektrohandwerksbetrieb, die Fachleute im Lichtmarkt stehen bei ihrer täglichen Arbeit vor vielfältigen Herausforderungen. Die Trilux-Akademie unterstützt hier mit unterschiedlichen Weiterbildungsangeboten, die aufeinander abgestimmt sind und auf dem jeweiligen Wissensstand der Teilnehmer aufbauen. Fündig werden Interessierte im neuen Seminarprogramm der Trilux-Akademie für das zweite Halbjahr 2018.

Wer sich professionell mit Licht beschäftigt, will seine Kunden auf hohem Niveau beraten und entsprechende Beleuchtungsanlagen planen. Dafür bietet die Trilux-Akademie drei branchenspezifische Weiterbildungspfade.

Fachhandel: Vom Fachkundigen über den Lichtberater zum Lichtplaner

Das lichttechnische Grundwissen – von den physikalischen Größen bis zu rechtlichen Normen – wird in der Ausbildung zum Fachkundigen für Beleuchtung (DGUV) vermittelt, die den Anforderungen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung entspricht. Daran schließt sich die Weiterbildung zum Lichtberater im Fachhandel (IHK) und bei Bedarf zum Lichtplaner im Fachhandel (IHK) an. Teilnehmer sind danach in der Lage, lichttechnische Anlagen – insbesondere in Büros und Wohnbereichen – professionell zu analysieren, mit Blick auf Kundenwünsche zu bewerten und schließlich auch entsprechend zu planen.

Fachgroßhandel: Weiterbildungen mit TÜV-Zertifikat

Wenn die Projekte im Fachgroßhandel umfangreicher werden, ist die Grundausbildung zur Fachkraft für LED-Beleuchtung (IHK) die richtige Wahl. Die Teilnehmer steigen tief in die LED- und Elektrotechnik für Großanlagen ein und können nach erfolgreichem Abschluss Beleuchtungslösungen und Sanierungskonzepte detailliert erarbeiten. Das anschließende Seminar zum Lichtplaner (TÜV) bietet umfassendes Praxiswissen in der digitalen Lichtplanung mit Dialux evo oder Relux Desktop.

Architekten, Ingenieure, Gebäudemanager: DIN-Geprüfte Kompetenzen

Praktisches lichttechnisches Grundwissen vermittelt die Qualifizierung zum DIN-Geprüften Lichttechniker (DIN Certco), die sich explizit an technische Berufe, Planer und Berater richtet. Nach dieser umfassenden Grundausbildung auf Grundlage der Qualifizierungsnormen DIN 67517/67518 kann im Kurs zum Lichtplaner (TÜV) die digitale Lichtplanung mit Dialux evo oder Relux Desktop vertieft werden. In praxisnahen Projekten durchlaufen die Teilnehmer alle Phasen der Planung und erhalten nach Abschluss eine Zertifizierung der TÜV Rheinland Akademie.