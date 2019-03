Trilux-Akademie informiert Lichtplaner über Normen und Vorschriften 2019

1.03.2019

Was verbirgt sich hinter der Neufassung der Planungsnormen DIN EN 12464-1 und 13201-1? Erfassen zukünftige Lampenverbote auch die weit verbreitete Leuchtstofflampe? Und wird Human Centric Lighting zukünftig am Arbeitsplatz zur Pflicht? Die Trilux-Akademie gibt Antworten auf diese und zahlreiche weitere Fragen bei Veranstaltung "Indoor. Outdoor. Light. Planer-Updates 2019".

Zwischen März und Juni erfahren hier Planer aus Ingenieurbüros, Behörden und dem Fachgroßhandel, was bei der Konzeption und Ausführung lichttechnisch beachtet werden muss. Die Veranstaltungsserie spricht zudem Fachleute in Unternehmen an, die größere Beleuchtungsanlagen betreiben.

LED-Transformation, zunehmende Digitalisierung und Konnektivität: Der Lichtmarkt verändert sich rasant. Diesen Entwicklungen folgen auch die Verordnungen, Normen und Empfehlungen, die relevante Randbedingungen bei der Planung zukunftsgerechter Beleuchtungsanlagen sind. Am Puls der Zeit zu bleiben ist daher für Lichtprofis unerlässlich und bietet zudem einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

In gleich 24 Planer-Updates in ganz Deutschland – von Hamburg bis München und von Köln bis Leipzig – vermittelt die Trilux-Akademie neues Fachwissen zur Lichtplanung im Innen- und Außenbereich. Praxisrelevante Informationen und Werkzeuge, um die tägliche Arbeit zu vereinfachen, werden den Teilnehmern kompakt an nur einem Nachmittag von ausgewiesenen Experten näher gebracht.