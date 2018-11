Tridonic schließt Produktion am Standort Jennersdorf

00 Der Tridonic-Werksstandort in Jennersdorf.

Die Zumtobel Group hat im Zuge des laufenden Restrukturierungkurses und in Reaktion auf den verschärften globalen Wettbewerb eine stufenweise Anpassung des Produktionsvolumens sowie der Beschäftigtenzahl im Komponentenwerk Jennersdorf, Österreich, beschlossen. Die Produktion wird voraussichtlich sukzessive bis November 2019 geschlossen. Von dieser wirtschaftlich notwendigen Reorganisation ist primär der Produktionsbereich mit rund 90 Mitarbeitern betroffen. Die Reduktion des Personalstandes im Produktionsbereich beginnt im Frühjahr 2019. Der Forschungs- & Entwicklungsstandort in Jennersdorf mit rund 30 Arbeitsplätzen bleibt als gruppenweites LED-Kompetenzzentrum erhalten. Alle notwendigen Personalmaßnahmen werden so sozialverträglich wie möglich umgesetzt. "Das Herunterfahren der Produktion und die Anpassung der Beschäftigtenzahl im Tridonic-Werk in Jennersdorf ist ein schmerzlicher, aber dringend notwendiger Teil der Maßnahmen, um unser Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen", so Tridonic-Geschäftsführer Thomas Erath, "wir sind noch nicht an einer kompetitiven Kostenbasis angelangt. Konzernweit werden wir daher Maßnahmen zur Stärkung unserer Wettbewerbsfähigkeit in allen Bereichen weiter vorantreiben. Denn nur mit einer gesunden Basis können wir möglichst viele Arbeitsplätze in der gesamten Gruppe nachhaltig absichern". Das Herunterfahren der Produktion wird stufenweise über einen Zeitraum von rund einem Jahr erfolgen. Die Unternehmensführung der Zumtobel Group ist bestrebt, die wirtschaftlich unumgängliche Reduktion des Personalstandes so sozial verträglich wie möglich zu gestalten und arbeitet an einem Maßnahmenkatalog, der neben einem freiwilligen Abfertigungsprogramm die Gründung einer Arbeitsstiftung vorsieht. Die Aufgabe der Arbeitsstiftung wird es sein, gezielte Aus- und Weiterbildungen anzubieten, um eine rasche Reintegration in den Arbeitsmarkt zu unterstützen. Dazu Alexander Tessner, Personalleiter der Zumtobel Group:

"Mit der frühzeitigen Bekanntgabe der geplanten Schließung von Tridonic Jennersdorf in knapp einem Jahr ist nun genügend Zeit vorhanden, um individuelle Lösungen für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erarbeiten. Gleichzeitig ist uns bewusst, dass wir mit dieser wirtschaftlich notwendigen Reorganisation die Betroffenen vor große persönliche Herausforderungen stellen. Unser Hauptaugenmerk liegt daher nun darauf, den Personalabbau sozial ausgewogen zu gestalten und soziale Härten individuell abzumildern."