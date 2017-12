Trends der Hongkong Lighting Fair

Als Produktionshub für Licht und Elektronik ist Asien auch als Messeplatz für Licht eine Reise wert: In Hongkong zeigten weit über 3.000 Aussteller an gleich zwei Messeplätzen Neuheiten. Der Organisator Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) konnte zur 19. Hongkong International Lighting Fair (Autumn Edition) und der nun zweiten Hongkong International Outdoor and Tech Light Expo rund 69.000 Einkäufer aus 151 Ländern und Regionen begrüßen, etwa 7% mehr als im vergangenen Jahr.

Der Andrang auf den Messeplatz Hongkong und der begrenzte Platz des Messezentrums in der Innenstadt macht es notwendig, dass die traditionelle Herbstmesse für Licht ein Spin-off am neuen Messegelände am Flughafen hat. Rund 400 der Aussteller können dort, eine gute Stunde Weg entfernt, begutachtet werden.

Benjamin Chau, HKTDC Deputy Executive Director, beobachtete in Berücksichtigung der Wirtschaftsdaten und der Befragungen auf der Messe eine sehr gute Stimmung, insbesondere durch Investitionen in smarte Produkte. Dies war auch in den Ausstellungen der Anbieter deutlich zu sehen: Das Thema Smart Home und IoT an sich nimmt Fahrt auf. Die gezeigten Lösungen beschränken sich nicht mehr nur auf die reine Technik, sondern bieten komplette Lösungen an. Sengled oder Megaman konnten überzeugende Lösungen für Produkte und Steuerungen anbieten, vor allem ist bei den meisten Anbietern auch mehr als nur eine einfache, proprietäre Lösung zu sehen – Integration in andere Systeme wird angestrebt. Bei den Home-Lösungen ist das oft Amazons Eco oder Google Home, aber auch Anbindung an Philips Hue oder andere ZigBee-basierte Systeme.

Unter den befragten Anbietern auf der Messe erwarten 95% einen verbesserten oder zumindest stabilen Markt für Lichtprodukte im kommenden Jahr. Der Markt wird auch weiterhin vom Thema Energieersparnis getrieben.