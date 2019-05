Toledo Vintage: Beleuchtung mit Charme von Sylvania

17.05.2019

Sylvania präsentiert mit seiner neuen Vintage-Serie Toledo innovative LED-Technologie im Erscheinungsbild von Filament- Lampen. Die verschiedenen Varianten verkörpern den Charme einer vergangenen Generation von Lampen und überzeugen durch ihre Langlebigkeit und Energieeffizienz.

Die Sylvania Vintage-Serie "Toledo " setzt auf die innovative FFCT-Technologie (Flexible Filament Chip Technology). Sie wurde speziell dafür entwickelt, einen starken Dimm-Effekt zu erzeugen, wie man ihn vor der LED-Zeit bei Glühlampen mit sehr geringer Spannungs kannte (Low-Light-Vintage-Effekt).

Die LED-Filamente sind in vier Varianten erhältlich: Helix, Cord, Spiral und Flow. Dabei weisen sie eine Lichtstärke von bis zu 300 Lumen sowie eine Farbtemperatur von 2.000K auf und sind entweder in dimmbarer oder nicht dimmbarer Ausführung erhältlich.

Die in gold oder schwarz getönten Glaskörper verhindern zudem störende Blendung und sind optisch so ansprechend, dass die Lampe zur Leuchte wird. Das Resultat ist ein behagliches Ambiente, das bisher nur von alten, ineffizienten Glühbirnen erzeugt wurde. Zusätzlich sind die passenden Aufhängungen in den Farben Schwarz, Kupfer, Bronze und Weiß verfügbar.