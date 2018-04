Toledo Radiance von Sylvania: Die Lampe als Leuchte

23.04.2018

Die Ansprüche an die Beleuchtung haben sich geändert. Es geht nicht nur darum, einen Raum zu erhellen, sondern auch um Stil und Atmosphäre. Mit der Leuchte 'Toledo Radiance' setzt Sylvania neue Akzente, denn sie ist nicht nur Lampe, sie kann auch als Leuchte eingesetzt werden.

Toledo Radiance ist in den Farben Schwarz und Weiß sowie in zwei Größen erhältlich:

Sie bietet eine diffuse Beleuchtung mit gleichmäßiger Helligkeit und ist zusammen mit ihrer hohen Effizienz ideal geeignet für kommerzielle sowie private Anwendungen – in Hotels, Restaurants, Bars, Konferenzräumen, Empfangsbereichen oder kleinen Büros genauso wie in Wohn- und Schlafräumen.

Die neue Toledo Radiance macht die Grenze zwischen Lampe und Leuchte fließend und verändert so das Raumgefühl. Die Retrofit-Lösung mit der runden Form wirkt stilvoll und attraktiver als gewöhnliche Leuchtmittel und passt in nahezu jedes Interieur.

Ferner gibt es sie in den Farbtemperaturen 2.700 K und 4.000 K. Die Lampe verfügt über eine Dimmfunktion, so dass sie unterschiedliche Anforderungen optimal abdeckt. Aufgrund der geringen Blendwirkung ist sie außerdem für die Installation in geringer Höhe geeignet.

Als LED-Lampe ist die Toledo Radiance umweltfreundlich und energieeffizient. Vom Hersteller werden 25.000 Stunden Lebensdauer und 50.000 Schaltvorgänge angegeben. Mit dem E27 Sockel ist sie der ideale Ersatz für viele herkömmliche Lampen.