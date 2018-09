Toledo-Mirage: Grenzgänger zwischen Lampe und Leuchte von Sylvania

17.09.2018

Mit Toledo-Mirage stellt Sylvania eine neue Serie von LED-Lampen vor, die sich auf der Schwelle zwischen Lampe und Leuchte bewegen. Die im Wesentlichen für Hotels, Bars und Restaurants, aber auch für den rein privaten Wohnbereich entwickelten LED Lampen überzeugen durch ihre prachtvolle Ausstrahlung, ohne ihr innovatives Design zu sehr in den Vordergrund zu stellen.

Mit einem Lichtstrom von 105-125 lm – das entspricht in etwa dem einer klassischen 15 W Glühlampe – und einer unaufdringlichen Farbtemperatur von 2.000 K (Warmweiß), empfehlen sich die neuen Lampen für all jene Bereiche, in denen auf eine sanfte, entspannte, wohnliche und einladende Lichtstimmung Wert gelegt wird. Die Lichtverteilung von 300° ermöglicht nahezu eine Rundumbeleuchtung und ist angenehm blendfrei, womit die Lampen auch im unmittelbaren Nahbereich von Gästen, zum Beispiel über Bartresen und Esstischen, eingesetzt werden können.

Herzstück der neuen Lampen ist ihr goldfarben eingetönter, ästhetisch geformter Glaskolben mit glatter oder wabenartiger Oberflächenstruktur. Der Korpus erinnert in seiner Form an die klassische Glühlampe und setzt mit seinem dekorativen, innenliegenden Glühfaden außergewöhnliche Akzente.

Bei einer Leistung von 2,5 Watt wird eine durchschnittliche Lebensdauer von 25.000 Stunden angegeben, der Farbwiedergabeindex (CRI) liegt bei 80. Die nicht dimmbaren Lampen sind mit einem E27 Sockel ausgestattet und lassen sich problemlos in alle entsprechenden Leuchtensysteme integrieren.

In Verbindung mit einer schlichten E27 Pendel-Fassung kommt die Besonderheit ihrer Ästhetik aber wohl am besten zum Ausdruck – dann wirken die Lampen wie eine Leuchte für sich und können ihre angenehm warme Lichtstimmung ungehindert und frei im Raum entfalten. Sylvania bietet die neue Kollektion in acht verschiedenen Größen/Formen an.