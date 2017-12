'Toldbod 120' von Louis Poulsen in dezenter neuer Farbauswahl

18.12.2017

Louis Poulsen strebt mit der Toldbod-120-Leuchte seit jeher die Philosophie "Je schlichter das Design, desto größer die Flexibilität" an. Mit der neuen dezenten Farbpalette aus Schwarz, Weiß, Hellgrau, Blaugrau und Dunkel-Rosé soll dieses Credo weiterentwickelt werden. Die zurückhaltenden, angenehmen Farbtöne verleihen der bekannten Form ein schlichtes und dennoch erfrischendes Erscheinungsbild. Die kompakten Pendelleuchten mit einem Durchmesser von 120 mm eignen sich auch künftig ideal für Einzel- sowie für Gruppeninstallationen und sind ab Februar 2018 erhältlich.

Die neue Farbpalette der Toldbod-Serie hebt die Wandlungsfähigkeit des Designs hervor, indem sie es der Pendelleuchte ermöglicht, sich noch mehr an unterschiedliche Räume und Stile anzupassen. Im Gegensatz zu den ursprünglichen Designs mit Hochglanzoberflächen und farbigen Innenseiten liegt der Fokus bei den zukünftigen Ausführungen mit weißen Innenseiten auf aktuellen, eleganten Einrichtungstrends.

"Bei der Entwicklung der Toldbod folgten wir der Vision einer sehr klassischen Form, die es uns erlaubte, unzählige Möglichkeiten in Bezug auf Größe und Oberfläche auszuprobieren", erklärt Rasmus Markholt, Ideen- und Designdirektor bei Louis Poulsen. "Die neue Farbpalette bietet kreative Gestaltungsmöglichkeiten sowie die Gelegenheit, den Einfluss der Beleuchtung auf einen Raum neu zu überdenken." Die klassische Pendelleuchte funktioniert optimal in einzelner Verwendung, doch ebenso strahlt sie Harmonie in Installationen mit anderen Leuchten aus: Ob im selben Farbton oder mehreren Farbausführungen, parallel aneinandergereiht oder in einer asymmetrischen Gruppierung.

Die Harmonie war ein entscheidender Aspekt bei der Entwicklung der neuen Farbnuancen: Sie decken ein breites Spektrum ab und gehören doch zur selben visuellen Familie. Somit ergänzen sie sich gegenseitig und heben einander optisch hervor. Die weichen und doch präzisen Formlinien der Pendelleuchte machen sie zur gute Wahl für diverse architektonische Stile und Umgebungen – über Küchen, Ess-, Wohn- und Schlafzimmer bis hin zu Korridoren sowie Büros.