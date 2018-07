Tipps für Social Media & Co

6.07.2018

Ob eine News für den Blog getextet werden muss, ein neues Bild für Facebook her muss oder der neue Newsletter vorbereitet werden soll, der Umgang mit Social Media setzt einiges an Wissen voraus. Dabei helfen einige Bücher, die wir hier für Sie vorstellen.

Social Media

Spätestens die vor kurzem in Kraft getretene DSGVO hat es wieder deutlich gemacht, dass es rechtliche Aspekte gibt, die es zu beachten gilt. Eine gute Einleitung bietet der Beck Kompakt-Band Social Media. Das Autorenteam hat hier die wesentlichen Aspekte, die soziale Netzwerke und Homepages bedingen, zusammengestellt. Die Lektüre ersetzt keinen Besuch beim Rechtsanwalt, bringt aber einen guten Überblick und hilft, den eigenen Bedarf an Beratung gut einzuschätzen.

Gut verständliche Sprache und praktische Beispiele helfen dabei, sich auch mit dem ungeliebten Thema weiter zu beschäftigen

Beck, ISBN 978-3-406-71954-7, 130 Seiten, 7,90 Euro

Kopf frei für den kreativen Flow

Auch wenn rechtliche Aspekte sich oft in den Vordergrund drängen, macht doch der Inhalt den Erfolg. Aber wie ist es, wenn man fast täglich etwas Neues bieten will? Auch dabei gibt es Hilfe, denn auch mit Techniken kann man der Kreativität auf die Sprünge helfen.

Roberta Bergmann zeigt in ihrem Buch Kopf frei für den kreativen Flow, wie so etwas gehen kann und führt in Techniken ein. Tipps und Tricks helfen, die Kreativität im Fluss zu halten.

Haupt, ISBN 978-3-258-60176-2 160 Seiten, 26,00 Euro