Thorn rückt den Mailänder Arco della Pace in neues Licht

5.06.2018

Die LED-Leuchten 'Contrast 2 ' von Thorn setzen den Arco della Pace, eines der bedeutendsten neoklassischen Baudenkmäler in Mailand, bei Nacht in Szene. Die energiesparenden LED-Fluter mit hoher Lichtleistung installierte der Leuchtenhersteller rings um den imposanten "Friedensbogen". So hebt die neue Lichtlösung die feinen Details und die großartige Handwerkskunst hervor und bietet den Besuchern ein außergewöhnliches Erlebnis.

00 Die neue Lichtinstallation von Thorn hebt die verschiedenen architektonischen Elemente des Mailänder Friedenbogens hervor. Ziel war es auch, das Besuchererlebnis rund um die berühmte historische Sehenswürdigkeit zu verbessern. Ziel war es auch, das Besuchererlebnis rund um die berühmte historische Sehenswürdigkeit zu verbessern. Speziell aufgesetzte Filter spiegeln die individuelle Form des Bogens wider.

Der Arco della Pace schlägt in Mailand eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart: Seine Struktur aus Granit mit Schmuckwerk aus Marmor symbolisiert die reiche Geschichte und das architektonische Erbe der lombardischen Hauptstadt. Heute ist er ein beliebter Treffpunkt von Stadtbewohnern und Touristen. Die Mailänder Stadtverwaltung suchte daher nach einer neuen Lichtlösung für eine präzise und effiziente Beleuchtung des Baudenkmals. Die neue Installation sollte die verschiedenen architektonischen Formen und dekorativen Elemente betonen, das Ambiente des urbanen Raums unterstreichen und der Öffentlichkeit ein Gefühl von Sicherheit geben. Für die optimale, dem Denkmal entsprechende Lichtausrichtung wurden 20 der kompakten LED Fluter namens 'Contrast 2 LED' von Thorn auf die bestehenden Masten um den Bogen herum montiert. Der LED-Fluter ist komplett verstellbar auf einem Bügel inklusive einer hilfreichen Skala installiert. Das ermöglichte eine einfache Inbetriebnahme und Ausrichtung der Leuchten. Ein holographischer optischer Filter ermöglicht einen modifizierten Lichtstrahl, der um seine Achse gedreht und parallel zur Struktur ausgerichtet werden kann. So werden Parallaxenfehler behoben.