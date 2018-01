Thorn-Leuchten und ZGS-Lichtsteuerung in der Fußgängerzone Dornbirn

8.01.2018

"Die hohe Lichtqualität und die moderne Optik der neuen Beleuchtungsanlage unterstützen den urbanen Charakter unserer erweiterten Fußgängerzone" erklärte die Dornbirner Bürgermeisterin Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann anlässlich der Eröffnung im Oktober. Die Zumtobel Group hat hier mit Leuchten der Tochtergesellschaft Thorn Lighting und einer flexiblen Lichtsteuerung von Zumtobel Group Services (ZGS) eine Beleuchtungslösung auf dem neuesten Stand der Technik geliefert.

Die erweiterte Fußgängerzone verbindet den Marktplatz, den aufgewerteten Kirchenpark und die Schulgasse. Das Ziel war, die Attraktivität von Dornbirn als beliebte Einkaufsstadt in der Region Vorarlberg zu steigern. Die Vorgabe der Landschaftsarchitekten und Stadtplaner von großen runden Leuchten auf Masten wurde mit projektspezifisch angepassten Civiteq-LED-Lichtmodulen von Thorn umgesetzt.

Mit einem Durchmesser von einem Meter und einer Höhe von nur 12 Zentimetern fügen sie sich in unterschiedlichen Montagehöhen harmonisch in das Stadtbild und den Park ein. Die spezifische Oberflächenfarbe der Leuchten entspricht den anderen metallischen Elementen im neu geschaffenen urbanen Raum.

Die Civitec-Lichtmodule bieten bereits vordefinierte Lichtverteilungen für alle städtischen Anwendungsbereiche. Durch die gute Qualität der Linsengeometrien wird eine exakte Lichtverteilung und geringe Blendung erreicht. In Dornbirn kommen Varianten mit extra-breiter Lichtverteilung (EWR) auf dem großflächig zu beleuchtenden Marktplatz und mit schmaler Lichtverteilung (NR) in der engen Schulgasse zum Einsatz. Alle Module erfüllen die Schutzklasse IP67 und sind so für eine lange Lebensdauer unter freiem Himmel ausgelegt. In den Masten vorhandene Ausschnitte ermöglichen bei Bedarf die spätere Integration von Strahlern, um auf Fassaden und Objekten zusätzliche Lichtakzente zu setzen.