Themenprospekt "Licht für Schulen" von Regiolux

3.05.2018

Besser Lernen mit richtigem Licht steht bei der Planung von neuen Beleuchtungsanlagen in Schulen im Vordergrund. In seinem neuen Themenprospekt „Licht für Schulen“ hat Regiolux anschaulich und kompakt zusammengefasst, was eine zeitgemäße Lichtplanung und Beleuchtung in Schulen auszeichnet.

Foto: ©vectorfusionart, de.fotolia.com/p/204577644 von Regiolux GmbH / Seifert PR

Vorgestellt werden moderne Beleuchtungskonzepte für Bildungseinrichtungen mit vielen Planungsbeispielen aus der Praxis. Hinzu kommen Informationen über Lichtqualität und Effizienz, aber auch Human Centric Lighting (HCL) und Smarte Steuerung bis hin zu Fördermitteln. Leuchten, die sich insbesondere für den Einsatz in Schulen eignen, werden selbstverständlich in einem separaten Kapitel vorgestellt.