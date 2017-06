"The Human Light": Artemide auf der Biennale Arte 2017

6.06.2017

Artemide ist nach 2015 und 2016 bereits zum dritten Mal Kooperationspartner der Biennale di Venezia. Der italienische Leuchtenhersteller unterstützt die 57. Internationale Kunstausstellung, die vom 13. Mai bis 26. November 2017 stattfindet, mit eindrucksvollen Beleuchtungsprojekten.

Die diesjährige Ausstellung mit dem Titel "Viva Arte Viva" ist laut Kurator Christine Macel vom Humanismus inspiriert – genau dieser steht auch in der Unternehmensphilosophie von Artemide im Mittelpunkt. Und so bietet die Zusammenarbeit mit der Kunst Biennale 2017 für Artemide wieder optimale Gelegenheit, eigene Themen und Inhalte mit der Kunstwelt zu teilen.

Seit den 1990er Jahren definiert Artemide mit "The Human Light" Beleuchtung neu und konzipiert individuelle Lösungen, um die Lichtqualität in allen gegenwärtigen und zukünftigen Lebensbereichen zu verbessern. Dieser Prozess setzt sich heute in einem noch breiteren Ansatz fort und untersucht Wechselwirkungen zwischen Mensch, Raum und Licht.

Kombiniert werden dabei technologische Innovationen, soziologische Untersuchungen und Forschungsergebnisse. Um diesen Einfluss auch in die Kunst zu bringen, unterstützt Artemide die weltweit wichtigste Ausstellung zeitgenössischer Kunst. Diverse Lichtinstallationen in der Traditionsschau werden so als kollektives und soziales Erlebnis erfahrbar, ob in den Giardini, der Arsenale oder im Applied Arts Pavillon der Sale d‘Armi, die von Jorge Pardo kuratiert wird und in Zusammenarbeit mit dem Victoria & Albert Museum entstanden ist.

Mit diesen Lichtkonzepten beweist Artemide außerdem seine Kompetenz im Lichtdesign: Der ästhetische und innovative Wert passt perfekt in die Kunstschau und fügt sich harmonisch in die unterschiedlichen Veranstaltungsorte ein.