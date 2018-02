Terra Lighting geht mit Visionen ins neue Jahr

Die Terra Lighting GmbH wurde bereits Ende 2016 gegründet, nimmt seit Anfang des Jahres aber kräftig Fahrt auf, sagt Geschäftsführer Olaf Biemelt. Ende 2017 wurde die Lighting-Abteilung der BAB Distribution GmbH aufgelöst. Die Terra Lighting GmbH, die bereits im ersten Jahr eine Million Euro Umsatz erzielen konnte wird die entstandene Lücke abdecken und auch weit darüber hinaus tätig sein.

Doch die Terra Lighting GmbH steht für mehr als nur Beleuchtung. Das Unternehmen hat rund ein Jahr nach seiner Gründung eine Vision: Partner von Gewerbe und Industrie für die gesamte Gebäudetechnik. Angefangen bei der Planung und Installation von Licht- und Sicherheitstechnik sollen in Zukunft auch weitere Dienstleistungen für die Partner abgedeckt werden.

Ziel für 2018 ist eine Verdoppelung des Jahresumsatzes. Entscheidend dabei ist die mehrheitliche Beteiligung der Terra Lighting an der Terra Produktion GmbH. Diese bietet neben der Herstellung eigener Terra-Leuchten mit Sonderanfertigungen und Sanierungsmodulen ein breites Spektrum an.

An erster Stelle stehen dabei natürlich weiterhin Planung, Vertrieb und Montage von Terra-Lichtsystemen, wobei Terra Lighting zudem offizieller Distributor der Leuchtenhersteller Toshiba und Opple ist. Das 14-köpfige Elektro-Team, bestehend aus einem Elektromeister, zehn Gesellen und drei Auszubildenden übernimmt neben der Leuchtenmontage auch die gesamten weiteren Elektroarbeiten. Dazu kommen die Installation von Alarmanlagen und Videoüberwachungssystemen sowie Smart-Home-Systemen. Darüber hinaus beinhaltet das Angebot noch die Wartung und Reparatur von Kompressor-Anlagen.

"Terra Lighting hat einen ersten wichtigen Schritt gemacht. Doch unsere Vision geht viel weiter. Wir wollen Unternehmen ein echtes Gesamtpaket anbieten, mit nur einem einzigen Ansprechpartner für alle Ressorts der Gebäudetechnik und –instandhaltung. Die Zeitersparnis, die wir unseren Kunden und Partnern damit bieten ist einzigartig. Zudem können wir aufgrund der Finanzstärke als Teil der Wortmann Gruppe auch hausinterne Finanzierungsangebote anbieten. Unser Ziel ist es, uns weiter in die Breite des Handwerks zu entwickeln. Der nächste logische Schritt ist demzufolge, den Bereich Sanitär und Klima mitabzudecken. Dafür werden wir in Kürze Fachkräfte einstellen“, so Biemelt abschließend.