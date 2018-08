TE Connectivity beschleunigt Prototypenbau von Ambimate-MS4-Sensormodulen

24.08.2018

TE Connectivity, Anbieter von Verbindungstechnologie- und Sensorlösungen, hat heute die allgemeine Verfügbarkeit der Entwicklerbaukästen für Ambimate-MS4-Sensormodule bekanntgegeben. Die Baukästen ermöglichen Ingenieur- und Entwicklungsteams weltweit den Bau von Prototypen und Testumgebungen für Systeme mit Sensormodulen der modernen Ambimate-MS4-Reihe von TE.

"Unternehmen der Beleuchtungs- und Gebäudesteuerungsbranche rund um den Globus integrieren zunehmend Sensoren in ihre Systeme", sagt Jonathan Catchpole, Systemarchitect im Bereich Industrielösungen von TE. "Genau aus diesem Grund haben wir die Ambimate-Plattform entwickelt: Damit unsere Kunden bis zu sieben intelligente Sensoren auf einer kleinen Leiterplatte integrieren können."

"Inzwischen haben wir den geprüften, qualitativ hochwertigen Software-Code sowie einige wichtige Komponenten ergänzt, die benötigt werden, um das Sensormodul aufzunehmen und die Sensordaten über Arduino oder Raspberry Pi sofort auslesen zu können. So können unsere Kunden damit beginnen, das Potenzial des Ambimate-Geräts mit allem, was es für Ihr Systemdesign und die allgemeine Systemfunktionalität zu bieten hat, zu erschließen", so Catchpole weiter.

Das Ambimate-Kernmodul, der MS4, erfasst Bewegung, Umgebungslichtpegel, Temperatur- und Luftfeuchtigkeit über langlebige Sensorkomponenten, die sich in der Produktion bewährt haben. Mit der Entwicklung dieser 32 x 16 mm großen Modulplattform ermöglicht TE seinen Kunden in aller Welt eine wesentlich einfachere Integration dieser Sensoren, als wenn jedes Element einzeln integriert werden müsste. Ein einziger I2C-Ausgang gibt der zentralen Systemsteuerung den Zugriff auf alle Daten, die von den Sensoren erfasst werden.