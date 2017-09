Tci GmbH integriert Lemonbeat-Technologie für smarte Raumsteuerung

27.09.2017

Die Ttci - Gesellschaft für technische Informatik mbH und die Lemonbeat GmbH gehen künftig gemeinsame Wege. Das auf Automatisierungs-Projekte in den Bereichen Gebäude und Industrie spezialisierte Gießener IT-Unternehmen rüstet dazu die Design-Touchpanels von Tci zur Raumsteuerung mit Lemonbeat-Technologie aus.

In der nun geschlossenen Kooperationsvereinbarung wollen die beiden Unternehmen die Raumautomation mit moderner IoT-Technologie vorantreiben. In einem ersten gemeinsamen Projekt werden 7- und 10-Zoll-Touchpanels der Luna-Serie von Tci so aufgerüstet, dass diese künftig direkt mit Lemonbeat-fähigen Sensoren für die Raumsteuerung kommunizieren können.

Die multitouch-fähigen Bedienpanels der Luna-Serie sind mehr als nur Wandbildschirme. In ihnen schlummern leistungsfähige Dual-Core-Prozessoren für Windows-, Android- oder Linux-Anwendungen. Die Panels sind zudem mit Mikrofon, Helligkeitssensor sowie USB- und Ethernet-Anschlüssen ausgestattet.

Aufgerüstet mit der Lemonbeat IoT-Technologie sind die Touchpanels künftig in der Lage, via Lemonbeat-Radio (868-MHz Funk mit patentiertem Frequenz-Sprungverfahren und Wake-On-Radio) mit Lemonbeat-fähigen Endgeräten in ihrer Umgebung zu kommunizieren. Die Besonderheit dabei ist die Möglichkeit, Endgeräte direkt anzusprechen - ganz ohne zwischengeschaltete Schnittstellen, Controller oder gar einer Cloud.

Gerade in der Gebäudeautomation lassen sich so intelligente Steuerungskonzepte realisieren, die schlanker und wesentlich kostengünstiger als herkömmliche Lösungen sind. Weniger Hardware bedeutet zudem weniger Aufwand für Betrieb und Wartung sowie eine höhere Ausfallsicherheit.

Lemonbeat und Tci entwickeln darüber hinaus die Linux-basierte Software mit grafischer Benutzeroberfläche, so dass sich die neuen Touchpanels nahtlos mit dem Lemonbeat-Ökosystem verbinden lassen. Die Panels lassen sich sowohl in Unterputz- als auch mit Einputzgehäusen elegant in die Wand integrieren.