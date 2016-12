Wettbewerb Leuchte des Jahres 2016: Das Voting ist gestartet

20.12.2016

Es geht wieder in die Abstimmung für die schönste Leuchte des Jahres 2016: Rechtzeitig zur Weihnachtszeit ist die Abstimmung nun im Netz (s. u.) zugänglich.

Zwölf aus Vorschlägen von Usern und Fachleuten ermittelte Leuchten treten in der Abstimmungsphase (dem Voting) gegeneinander an. Die Gewinner werden durch Ihre Stimmen ermittelt. Damit ist der Preis eine besondere Ehrung für die Gewinner. Das Publikum entscheidet als Jury, welche drei Leuchten die Zielgerade zum Finale erreichen. Die drei bestplatzierten Leuchten werden ausgezeichnet.

Hier im Internet finden alle Gewinnerleuchten ein virtuelles Zuhause und präsentieren sich ganzjährig der Öffentlichkeit. Seit September haben wir Vorschläge für den Wettbewerb entgegengenommen, daraus wurde die Zusammensetzung dieses Votings von der Redaktion der Fachzeitschrift HIGHLIGHT bestimmt.

Die Ergebnisse der Stimmabgabe bleibt geheim, bis die drei Gewinner mit den meisten Klicks als Finalisten feststehen. Als Bonbon verlosen wir unter allen Teilnehmern je ein Exemplar der drei Gewinnerleuchten für die eigenen vier Wände. Das Mitmachen lohnt sich also in doppelter Hinsicht! Jetzt am Voting teilnehmen und gewinnen!

Teilnahmeschluss ist der 31.01.2017.