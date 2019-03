Tagung "Stadt- und Außenbeleuchtung Dresden" 2019

28.03.2019

Am 28. und 29. Mai 2019 – also direkt vor Christi Himmelfahrt – findet wieder die traditionelle Tagung "Stadt- und Außenbeleuchtung Dresden" in der Dreikönigskirche statt. Die Fachtagung empfängt regelmäßig etwa 250 Teilnehmer und wird unter Mitträgerschaft der Deutschen Lichttechnischen Gesellschaft (LiTG) und unter Schirmherrschaft der TU Dresden durch die ILB Dr. Rönitzsch GmbH organisiert.

Die erfahrungsgemäße Zusammensetzung der Teilnehmerzahl zu etwa jeweils einem Drittel aus Kommunen, Stadtwerken/Dienstleistern und Vertretern der Hersteller lässt wieder einen regen Informationsaustausch zwischen Fachkollegen aus Nutzer- und Herstellersicht erwarten. Ergänzend zum allgegenwärtigen Thema "Smart City" sollen in diesem Jahr weitere fundamentale Aspekte zu einem sicheren und wirtschaftlichen Betrieb der Außenbeleuchtung im Fokus stehen. Programmpunkte sind dabei u. a. Ökologie, Ausschreibung/Vergabe, Stadtgestaltung und Normung. Selbstverständlich werden diese Themen auch wieder durch praxisnahe Erfahrungsberichte erweitert. Zudem findet auch wieder die große Fachausstellung statt, auf der Produkte und Dienstleistungen im persönlichen Gespräch mit den Anbietern erläutert werden können.