Tagline macht der Lichtlinie alle Ehre

1.08.2018

Tagline, die neue Produktfamilie von Delta Light, macht der Bezeichnung Lichtlinie alle Ehre. Denn mit Profilbreiten bis maximal 13 mm ist die ultimative Miniaturisierung nun auch bei linearem Licht angekommen.

So zeigt sich die Leuchten-Innovation nicht als Band, sondern als graziler Strich aus Licht. Mit Ein- und Aufbauleuchten für Wand und Decke sowie einer Pendelversion lassen sich mit Tagline Raumstrukturen elegant nachzeichnen oder zarte Lichtgrafiken an Raumoberflächen kreieren. Letzteres gelingt besonders gut mit der filigranen randlosen Tagline Einbauleuchte, die nur 7 mm breit ist und mit präzisen, hauchdünnen Übergängen an den Oberflächen besticht.

Bestückt wird sie mit bis zu drei Metern durchgängigen LED Lichtlinien-Einsätzen, die über die gesamte Profillänge oder nur partiell zur Anwendung kommen. Bei der segmentierten Bestückung lässt sich das besonders homogene diffuse Licht um Akzentlicht mit Lichtkegeln von 24° ergänzen. Dazu werden schwenk- und drehbare, mit 27 mm Durchmesser ebenfalls stark miniaturisierte Strahler der Produktfamilie Microspy in dem Profil befestigt. Passend zur Lichtfarbe der LED Linie werden sie mit 3.000 K oder 2.700 K angeboten.