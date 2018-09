Anzeige

Syngroh Capital beteiligt sich an Gebäude- und Filialtechnik-Dienstleister KMLS

26.09.2018

Syngroh Capital, die Beteiligungsgesellschaft der Familie Klaus Grohe, beteiligt sich mit zunächst 35 Prozent am Hamburger Gebäude- und Filialtechnik-Dienstleister KMLS. KMLS ist ein auf Gebäude- und Filialtechnik spezialisierter technischer Dienstleister, der als etablierter Anbieter in einem stark wachsenden Markt agiert.

Über die jetzt vereinbarte Beteiligung von 35 Prozent an der KMLS-Gruppe hinaus, haben die Gründungsgesellschafter von KMLS und Syngroh Capital vertragliche Optionen für einen Mehrheitserwerb über einen Zeitraum von drei Jahren getroffen. Zum Kaufpreis und weiteren Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart. KMLS will mit Digitalisierung und Steuerungstechnik von Gebäuden weiter wachsen.

Es handelt sich hierbei um das erste Investment von Syngroh Capital, mit der die Gründerfamilie des weltweit erfolgreichen Sanitärunternehmens Hansgrohe SE künftig Direktbeteiligungen an mittelständischen Firmen eingehen und ihren eigenen unternehmerischen Erfahrungsschatz aktiv bei deren Weiterentwicklung einbringen will.

Im Jahr 2010 als Dienstleister für Energiemanagement und Lichttechnik in Hamburg gegründet, deckt KMLS heute mit mehr als 200 Mitarbeitern und einem Umsatz von rund 20 Millionen € alle Aspekte der Gebäudetechnik über den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie ab. Das Leistungsportfolio der Gruppe umfasst von der Planung - Technische Gebäudeausrüstung (TGA) und Lichtplanung - über die Ausführung bis zur Wartung alle Gewerke der Gebäudetechnik sowohl im Neubau als auch Umbau.

Zu den Kunden des Unternehmens zählen international bekannte Filialisten mit zusammen 3.500 Filialen und mit einer Fläche von über 3 Millionen m² sowie Krankenhäuser und Logistikzentren. Für Bestandskunden hat KMLS bereits erste Projekte in Österreich, Ungarn und Tschechien unter Vertrag genommen. Die Gesellschafter wollen das erfolgreiche Geschäftsmodell von KMLS gemeinsam weiterentwickeln und das Unternehmen u.a. durch eine Internationalisierung in die nächste Wachstumsphase führen. Neben Investitionen in die bestehende Organisation sowie den Geschäftsbereich Beleuchtung soll organisches Wachstum durch einen Ausbau des Dienstleistungsportfolios und der Kundenbasis generiert werden.

Darüber hinaus sind gezielte Akquisitionen zur Erweiterung des Leistungsspektrums geplant. Zudem soll der Bekanntheitsgrad des Unternehmens gesteigert werden. Für die weitere Entwicklung von KMLS kommt den Megatrends Senkung des Energieverbrauchs, Regenerative Energien und Smart Building eine große Bedeutung zu.