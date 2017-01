Swareflex und SLE kooperieren bei Beleuchtungslösungen für Industrie, Straße und Tunnel

30.01.2017

Swareflex wird eine Auswahl an technischen Beleuchtungslösungen von SLE in sein Portfolio aufnehmen, um Projekte in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Italien zu realisieren. Die Kompetenz von SLE in Lichtmanagementsystemen ermöglicht Swareflex, komplette Lösungen aus einer Hand anbieten zu können.

Swareflex, ein Unternehmen der Swarovski Gruppe mit Sitz in Vomp, Österreich, verfügt über ein breites Portfolio aus Produkten und Lösungen, die einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Sicherheit auf Straßen, in Tunneln und in unterschiedlichen Industriebereichen leisten. Das vielfältige Angebot erstreckt sich über Bereiche wie Verkehrsleittechnik, Kennzeichnung von Fluchtwegen, Allgemeinbeleuchtung und Warnzeichen für Gefahrenbereiche. Durch die Ergänzung des SLE-Lösungsportfolios mit den Control- und Managementsystemen City-Owl und Industry-Pro um dieses Produktangebot werden im Wesentlichen alle Beleuchtungsbedürfnisse im Straßen- und Industriebereich abgedeckt.