Studierende aus aller Welt bei 'Kronach leuchtet'

25.04.2018

Die Internationalen Lichtdesign-Workshops haben sich zu einem Markenzeichen des Lichtfestivals entwickelt: Aus aller Welt kommen Studierende für sechs Tage zusammen, erlernen die Grundlagen hochwertiger Beleuchtung und erproben ihr theoretisches Wissen in der Praxis.

Diese einmalige Gelegenheit gibt es nur bei Kronach leuchtet: Während der Aufbauwoche zum Lichtfestival vom 22. bis zum 27. April sammeln über 50 Studentinnen und Studenten aus aller Welt Lichtkompetenz. Sie erfahren alles Wichtige über Leuchten, ihre unterschiedliche Funktion und ihre Handhabung. Den fünf Workshops unter der Führung renommierter Dozenten aus Hochschulen und Architekturbüros werden die zu beleuchtenden Areale innerhalb des Lichtweges zugewiesen. Die Studierenden schauen sich das Gebiet an und entwickeln Ideen und Konzepte für die Beleuchtung. Mit eingebunden in die Überlegungen wird die Geschichte Kronachs und der Architektur, die während einer Stadtführung erläutert werden.

Und dann kommt der große Zeitpunkt: Oft zum ersten Mal setzen die Studierenden ihr theoretisch erlerntes Wissen in die Praxis um. Nicht selten prallen hier zwei Welten aufeinander! Ganze Nächte hindurch werden Leuchten gesetzt und wieder verrückt, Ideen erprobt und wieder verworfen, weil sie mit der Realität nicht in Einklang zu bringen sind. Das ein oder andere Mal ist der Frust über das Auseinanderklaffen von Theorie und Praxis so groß, dass sogar Tränen fließen. Aber was zählt, ist das Endergebnis: Am 27.04. zur Eröffnung von Kronach leuchtet sind alle Workshops abgeschlossen und die beleuchteten Areale zeigen sich den vielen Tausend Besuchern in ihrer ganzen Pracht.

Die Studentinnen und Studenten aus China, Ägypten oder Tunesien wissen die einmalige Chance zu schätzen:

Lernen von den Erfahrensten der Lichtdesign-Branche,

Sammeln von wertvoller Praxiserfahrung und zusätzlich

die Möglichkeit, das eigene Werk einem großen Publikum zu präsentieren!

Viele der Dozierenden der Internationalen Workshops sind schon seit mehreren Jahren in Kronach dabei: