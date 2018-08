Studie zur Behandlung von Demenz-Patienten mit hellem Licht

21.08.2018

Ein groß angelegtes Forschungsprojekt zu den Effekten der Lichttherapie bei an Demenz erkrankten Menschen wird derzeit in Bergen, Norwegen, durchgeführt. Rund 70 Patienten wurden in den dunklen Wintermonaten in einem Pflegeheim mit künstlichem Tageslicht behandelt. Der norwegische Hersteller Glamox lieferte für das besondere Projekt entsprechende Leuchten.

"Symptome von Demenz werden überwiegend mit Medikamenten behandelt, die wenig positive Wirkungen haben, aber leider meist erhebliche Nebenwirkungen zeigen. Jedoch gibt es deutliche Hinweise auf die Wirksamkeit von nichtmedikamentösen Behandlungsalternativen. Unter ihnen ist die Lichttherapie eine der vielversprechendsten," beschreibt Professorin Elisabeth Flo die Ausgangssituation zum Projektstart. Das Projekt begann im Oktober 2017 und wurde bis einschließlich März 2018 durchgeführt. In diesen Monaten waren die Tage besonders kurz und nur wenig Tageslicht kommt durch die Fenster. Die Studie umfasst acht Pflegeheime und rund 70 Demenzkranke sowie die Mitarbeiter in den Gesundheitseinrichtungen. Bei der traditionellen Lichttherapie werde Patienten wiederholt mit hoher Intensität (z.B. 10.000 Lux) von einer tischmontierten Lichtquelle für einen kurzen Zeitraum und zu einer bestimmten Tageszeit bestrahlt. Dies erfordert gewisse Verhaltensregeln, daher eignet sich diese Methodik nicht gut für Demenz-Patienten. Bei dem Projekt Dem.Light wird die Behandlung der Patienten mit einer erhöhten Lichteinstrahlung über die normale Deckenbeleuchtung ermöglicht.