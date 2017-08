Studie von Philips Lighting zu Bedenken von Urlaubern

21.08.2017

Jeder zweite Deutsche (51%) sorgt sich vor Einbrüchen während des Urlaubs. International haben sogar vier von fünf Urlaubern (81%) Bedenken, ihr Zuhause unbeaufsichtigt zurückzulassen. Jedoch bereitet nur jeder Dritte sein Heim in den Tagen vorab auf die längere Abwesenheit vor.

16 Prozent kümmern sich erst wenige Stunden vor Abreise darum. Dabei würde fast jeder Zweite seinen Urlaub entspannter genießen, wenn er die Beleuchtung zuhause auch aus der Ferne steuern könnte, beispielsweise mit einem intelligenten Beleuchtungssystem wie Philips Hue. Zu diesen Ergebnissen kommt eine aktuelle Studie im Auftrag von Philips Lighting mit repräsentativen Ergebnissen für Deutschland, Großbritannien, Frankreich, die Niederlande sowie Schweden und die USA auf Basis von 8.000 Befragten.

"Die Studie untermauert, wie man mit dem Philips Hue-Fernzugriff entspannter in den Urlaub fahren kann: Urlauber können mit Hue von ihrer Urlaubsorten aus Anwesenheit simulieren und das Licht in beliebigen Räumen automatisiert oder manuell steuern. Eine neue Routine ermöglicht diese Anwesenheitssimulation nun noch authentischer – indem sie das Licht in unterschiedlichen Räumen zu unregelmäßigen Abendzeiten anschaltet“, erläutert Susanne Behrens, Commercial Director bei Philips Lighting.

Insgesamt offenbart die Befragung ein breites Spektrum an "Urlaubsbedenken": von der Sorge vor Einbrüchen über die Befürchtung, Mülleimer nicht geleert zu haben (15%) bis hin zu Gedanken an verderbende Lebensmittel im Kühlschrank (18%). Mehr als ein Drittel (36%) der Schweden haben Zweifel, ob sie Elektrogeräte wie Bügeleisen oder Haartrockner angelassen haben. Jeder dritte Amerikaner (34%) befürchtet, dass sich seine Haustiere einsam fühlen könnten. Und gut jeder dritte Deutsche (35%) sorgt sich um seine Pflanzen in Haus oder Garten. Insgesamt geben sich die Niederländer und Deutschen am entspanntesten: Jeder Vierte (25% bzw. 23%) von ihnen sieht sich in der Lage, abzuschalten und den Urlaub sorgenfrei zu genießen.