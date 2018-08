Strategische Neuausrichtung der Selux Gruppe in Europa

9.08.2018

Zur Steigerung der Innovationsfähigkeit wird die internationale aktive Selux-Gruppe ihre Aktivitäten in Europa zukünftig auf Leuchten und Licht-Infrastruktur für den Außenbereich ("Exterior-Anwendungen") konzentrieren.

Selux operiert mit mehr als 70 Jahren Erfahrung und rund 500 Mitarbeitern in 13 Ländern sowie Produktionsstandorten in Deutschland, Frankreich und USA. Die Selux Corporation in den USA setzt ihre erfolgreiche Tätigkeit für Beleuchtung innerhalb von Gebäuden ("Interior") und Exterior-Bereich unverändert fort.