Stimmungsvolle Atmosphäre mit dem Phoscon-Ambiance von Dresden Elektronik

13.06.2018

Mit Licht wird ein Raum nicht einfach nur erhellt, sondern ein Gefühl übermittelt, das sich auf Gäste und Besucher einladend auswirkt. Genau für solch ein stimmungsvolles Beleuchtungsgefüge hat Dresden Elektronik unter der Marke Phoscon nun den 'Phoscon-Ambiance-Baukasten' entwickelt.

Das Paket besteht aus einem 5 m langen LED-Streifen mit 120 LEDs pro Meter pro Farbe, was einen Lichtstrom von bis zu 1.500 Lumen/m ermöglicht. Damit ist nicht nur die Nutzung als indirektes Licht unter dem Couchtisch oder dekorativ als Barelement möglich – die Lichtstärke eignet ist auch zum Ausleuchten von Arbeitsflächen in Küchenräumen, Hervorheben von Ausstellungsräumen oder einfach als aussagekräftige Akzentbeleuchtung in Geschäftsräumen und Bürokomplexen geeignet.

Die Lichtlösung im Komplettpaket besticht dabei durch kraftvolle Beleuchtungsmöglichkeiten für gleichwohl private als auch gewerblich genutzte Räume. Kunden erhalten damit eine Lösung aus einer Hand, die alle modernen Elemente für die Lichtgestaltung enthält und eine Plug-and-Play-Installation ermöglicht.