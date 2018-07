Steinel als innovativer Mittelständler ausgezeichnet

23.07.2018

Mit seinem außergewöhnlichen Innovationspotenzial und einem unternehmensübergreifenden Innovationsmanagement hat Steinel beim diesjährigen bundesweiten Unternehmenswettbewerb "TOP 100" überzeugt. Der Hersteller sensorischer Lichtsteuerungen und Thermowerkzeuge setzte sich dabei in einem anspruchsvollen, wissenschaftlich unabhängigen Bewertungsverfahren gegen zahlreiche Mitbewerber durch.

"Für uns war und ist es dabei immer wichtig, offen für neue Ideen, Meinungen und Anregungen von Kunden, Mitarbeitern und Partnern zu sein. Dieser Austausch ist ein wichtiger Erfolgsfaktor für unser Tun. Aber auch jeder Einzelne bei uns kann und soll Erfinder sein, egal in welchem Bereich und in welcher Position er tätig ist", erläutert Möller weiter. "Wir glauben an Innovation als wichtigstes Fundament unseres dauerhaften Erfolges. Deshalb ist sie ein integraler Bestandteil unseres Unternehmens."

In dem TOP-100-Wettbewerb werden mittelständische Unternehmen für ihr Innovationsmanagement und ihren Innovationserfolg ausgezeichnet. Grundlage ist eine ganzheitliche und wissenschaftlich fundierte Untersuchung ihres Innovationsprozesses. In der diesjährigen 25. Runde des TOP 100-Wettbewerbs sichtete die wissenschaftliche Leitung im Auftrag von Compamedia 471 Bewerbungen von mittelständischen Unternehmen. Prof. Dr. Nikolaus Franke, wissenschaftlicher Leiter von TOP 100 und Leiter des Instituts für Entrepreneurship und Innovation an der Wirtschaftsuniversität Wien, legte gemeinsam mit seinem Team rund 100 Parameter als Prüfkriterien an.

Bewertungskriterian waren u. a.:

Innovative Prozesse und Organisation,

Innovationsklima (Einbindung der Mitarbeiter),

Innovationsförderndes Top-Management,

Außenorientierung/Open Innovation und

Innovationserfolg.

288 Unternehmen waren erfolgreich und erhielten in diesem Jahr in drei Größenklassen das TOP 100-Siegel.