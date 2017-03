Stehleuchten Mona und Emil von Licht+Raum

30.03.2017

Mit den Stehleuchten "Mona" und "Emil" bringt die Leuchtenherstellerin Licht+Raum AG viel Wohnlichkeit in Büroräume und Aufenthaltsbereiche. Die Leuchten ermöglichen in einer sich wandelnden Bürowelt flexible Beleuchtungslösugen und erfüllen spielend hohe Anforderungen an die Energieeffizienz.

Die Leuchtenfamilien Mona und Emil erhalten Zuwachs: Die Leuchtenherstellerin Licht+Raum AG bringt in beiden Produktelinien neu eine Stehleuchte auf den Markt. Die Stehleuchten Mona und Emil führen das Licht näher zum Nutzer, schaffen zusätzliche Wohnlichkeit – und vor allem Flexibilität. Die dimmbaren Leuchten, die durch ihre textilen Leuchtenschirme eine angenehme Wärme und Gemütlichkeit ausstrahlen, eignen sich nicht nur für wohnliche Zonen, repräsentative Räume, Empfangsbereiche oder Lounges, sondern lassen sich auch optimal für die Bürobeleuchtung verwenden. Die Stehleuchten tragen das Label der Energieeffizienzklasse A+.