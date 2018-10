Anzeige

Stehleuchte Vivaa Free von Waldmann mit HCL-Steuerung

1.10.2018

Waldmann integriert das bewährte Lichtmanagementsystem VTL für eine biodynamische Beleuchtung in einer wohnlichen Stehleuchte. Dabei ist die Anwendung denkbar einfach: Netzstecker einstecken und schon erkennt die Vivaa Free VTL die Tageszeit und passt Lichtfarbe und Beleuchtungsstärke an.

Das Herzstück der Stehleuchte ist das Lichtmanagementsystem VTL, welches das biologisch wirksame Licht steuert. Im Tagesverlauf verändert sich die Beleuchtung automatisch: Am Morgen und am Vormittag sorgt ein aktivierendes Licht für ein waches Gefühl. Im Tagesverlauf nimmt die Beleuchtungsstärke zu. Am Abend unterstützt ein warmes, gedimmtes Licht Ruhephasen.