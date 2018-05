Stehende Ovationen für Christian Bartenbach

24.05.2018

Stehende Ovatioinen von etwa 500 Gala-Gästen gab es am letzten Donnerstag im Theater am Tanzbrunnen in Köln im Anschluss an eine bewegende Laudatio von Volker von Kardorff für Christian Bartenbach.

Christian Bartenbach bei der Verleihung des Deutschen Lichtdesign-Sonderpreises für sein Lebenswerk. Foto: Bettina Theisinger

Der Pionier der Tageslichtplanung und Erfinder der Spiegelrastertechnologie ist beim Deutschen Lichtdesign-Preis 2018 mit dem Ehrenpreis für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden. Christian Bartenbach machte sich in Forschung und Lehre verdient. An zahlreichen europäischen Universitäten hat der Tiroler, der seit 1993 Honorarprofessor an der TU München ist, Gastprofessuren inne.