Stadt Essen gewinnt europäischen Preis für Energieeffizienz

15.03.2019

Die Stadt Essen hat beim diesjährigen European Energy Service Award (EESA) eine von sieben Auszeichnungen erhalten. Im Rahmen eines Energieeinsparcontracting (ESC)-Projektes im Essener Rathaus, das umfassend energetisch saniert wurde, konnten hohe Kosten- und CO₂-Einsparungen erzielt werden.

Energiemanagment in Rumänien: Durch eine akademisch-industrielle und öffentliche Partnerschaft in Rumänien startete die Technische Universität Cluj-Napoca (TUCN) zusammen mit dem Ressourcenzentrum für Energieeffizienz und Klimawandel (CREESC) und der Stadtgemeinde Cluj-Napoca ein ehrgeiziges urbanes Energiemanagementprojekt für die lokale Gemeinschaft. Die Maßnahmen umfassten öffentliche Kommunikationsmaßnahmen, Workshops für die öffentliche Gebäudeverwaltung sowie die Koordination mit Energieaktionsplänen. 11,2 Mio. € wurden bereits in 4 größere Renovierungsarbeiten an öffentlichen Gebäuden investiert. Das Ergebnis: Energieeinsparungen von 9.400 MWh pro Jahr und 3.300 Tonnen vermiedene CO₂-Emissionen pro Jahr. Im Jahr 2018 wurden mit großem Erfolg 11 Elektrobusse im öffentlichen Verkehr eingesetzt, die rund 60% Energie einsparen und weitere CO₂-Emissionen vermeiden. Darüber hinaus hat die Stadt Cluj-Napoca ein Büro für Energieeffizienz eingerichtet und damit fünf neue Arbeitsplätze geschaffen.

Die Berliner Energieagentur (BEA) vergibt die Preise gemeinsam mit der Europäischen Kommission in drei verschiedenen Kategorien an Institutionen und Projekte, die einen besonderen Beitrag zur Förderung von Energiedienstleistungen erbringen. Weitere Gewinner waren Kommunen, Institutionen und Unternehmen aus Kroatien, Deutschland, Italien, Rumänien und Slowenien.

"Bestes Europäisches Energiedienstleistungsunternehmen"

Das ESC-Projekt der E1 Energiemanagement GmbH mit dem Studierendenwerk Mannheim umfasst acht Wohnheime mit 370 Wohnungen für 776 Studenten (ehemalige Militärgebäude aus den 1930er bis 1960er Jahren). Durch mehrere Energieeffizienzmaßnahmen und eine komplette energetische Sanierung eines Gebäudes mit 43 Studentenwohnungen wurde eine Reduktion von 19% Strom, 18% Fernwärme und 31% weniger Wasserverbrauch erzielt.

"Bester Förderer von Energiedienstleistungen in Europa"

Mit dem Projekt Horizon 2020 Enershift wurde erstmals in Italien ein massenhaftes Energie-Retrofit-Investitionsportfolio in den öffentlichen Liegenschaften des sozialen Wohnungsbaus in der Region Ligurien realisiert. Das Ergebnis: Die erste ESC-Ausschreibung für den sozialen Wohnungsbau in Italien wurde gestartet, Investitionen von 15 Mio. € wurden angereizt und 76 Gebäude nachgerüstet. Dies führt zu einer Wärmereduktion auf rund 50% des bisherigen Verbrauchs und zu einer Reduzierung der CO₂-Emissionen von mehr als 3.500 Tonnen.

Anerkennungspreise

Neben den regulären Auszeichnungen hat die Jury beschlossen, zwei Anerkennungspreise an Projekte zu vergeben.

Newlight-Projekt aus Kroatien:

Im Rahmen des Newlight-Projekts wurde die Modernisierung der öffentlichen Beleuchtungssysteme in 57 Gemeinden mit einem Energie- und Kosteneinsparungspotenzial von 60% angekündigt. Im Projekt wurde eine spezielle Software/Mobile App entwickelt, die die Erfassung und Ansteuerung der notwendigen Bestandsdaten wesentlich einfacher und effektiver machte.

BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH und B.E.M Berliner Energiemanagement GmbH aus Berlin, Deutschland:

Im Rahmen der energetischen Sanierung von 47 Feuerwehren und 18 Hochschulen (Gesamtfläche: 300.000 m²) wurde eine groß angelegte Umsetzung von investitionsarmen Maßnahmen eingeleitet, die zu einer jährlichen CO₂-Einsparung von 1.300 Tonnen führt.

Über den European Energy Service Award

Der European Energy Service Award wird an Projekte, Unternehmen und Institutionenn vergeben, die sich seit 2005 regelmäßig um die Entwicklung der Märkte für Energiedienstleistungen in Europa verdient gemacht haben. Die Zeitschrift "Euro Heat & Power", der Konvent der Bürgermeister, EFIEES - European Federation of Intelligent Energy Efficiency Services, der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft und VfW (Verbandes für Wärmelieferung e.V) waren in diesem Jahr Partner und Medienpartner für den European Energy Service Award.

GuarantEE ist ein EU-gefördertes Projekt, das das Modell des Energiespar-Contractings in Europa vorantreibt und weiterentwickelt. Koordiniert von der BEA, arbeiten Partner aus 13 Ländern zusammen, entwickeln neue Energiedienstleistungsmodelle mit Effizienzgarantie und unterstützen die Etablierung von Energiespar-Contracting durch die Begleitung von Modellprojekten, die Veranstaltung von Workshops und Trainings sowie die Erstellung von Praxisleitfäden und Öffentlichkeitsmaterialien.