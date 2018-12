Staatsfeiertag Liechtenstein mit Robe Megapointe

3.12.2018

Der Staatsfeiertag im Fürstentum Liechtenstein ist die wichtigste Veranstaltung des kleinen Landes, für die sich bis zu 35.000 Besucher in Vaduz einfinden um das Fürstentum hochleben zu lassen. Aus Brandschutzgründen gab es in diesem Jahr eine Licht- und Muldimediashow statt Feuerwerk.

Traditionell wird der Staatsfeiertag mit einem großen Feuerwerk begangen. In diesem Jahr war allerdings aufgrund der anhaltenden Trockenheit an ein Feuerwerk aus Brandschutzgründen nicht zu denken und ein neues Konzept musste unter hohem Zeitdruck erarbeitet werden. Der Herausforderung nahm sich das Team von Liechtenstein Marketing zusammen mit 4youreye Projection Art, Winkler Livecom AG u.a. an und so wurde gemeinsam in kürzester Zeit eine multimediale Show kreiert, die das Schloss Vaduz in Szene setzte. Insgesamt waren 75 Movinglights im Einsatz. Darunter 55 Robe Megapointe, die für die ganz besonderen Effekte sorgten.

Verantwortlicher Lichtdesigner für die Veranstaltung war Roni Huber und Reto Engler als Operator von der Winkler Livecom AG. Das Videomapping wurde von 4youreye Projection Art entworfen und umgesetzt. Die Integration aller Effekte, sowie des Soundsystems erfolgte unter der Regie der Winkler Livecom AG.