St. Martin Tower mit Beleuchtung und digitalen Diensten von ZGS

24.04.2018

Im Frankfurter St. Martin Tower können Mieter die komplette Beleuchtung und Steuerungstechnologie für ihren Bürobereich über Zumtobel Group Services (ZGS) planen und umsetzen lassen. Gleichzeitig startet die Verwaltung des St. Martin Towers, die THA Immo Verwaltungs GmbH, mit ZGS ein neues Pilotprojek, bei dem in verschiedenen Bereichen digitale Dienste von ZGS eingesetzt werden. Mit Hilfe der Lichtsteuerung als Infrastruktur lassen sich damit Informationen über Raumdaten gewinnen, auswerten und für Optimierungen nutzen.

Der im Juli 2015 fertiggestellte St. Martin Tower am Katharinenkreisel in Frankfurt ist ein beeindruckendes Beispiel moderner Büroarchitektur. Das Büroensemble – bestehend aus einem flügelförmigen Turm und einem U-förmigen Flügel mit einer Gesamtfläche von ca. 25.000 m² – gilt als Prestigeobjekt und läutet eine neue Ära in der Gestaltung von Geschäfts- und Gewerbeimmobilien ein. Für die stetig wachsende Zahl an Mietern hat ZGS mit seinem Angebot 'Complete' nun eine passende Lösung, um den Einzug zumindest aus lichttechnischer Sicht so einfach wie möglich zu machen.

Bereits 2015 wurden die allgemeinen Räume der THA Immo Verwaltungs GmbH sowie eine Musteretage mit einer energieeffizienten LED-Lichtlösung von Zumtobel ausgestattet, darunter Panos Inifinity, Sequence, Diamo und Cardan LED. Die Leuchten sorgen für optimales Arbeitslicht und eine angenehme Raumatmosphäre. Zudem übernimmt das ZGS Lichtmanagementsystem 'Luxmate Litenet' die automatisierte Steuerung der Leuchten und Jalousien und gewährleistet eine hohe Energieeffizienz.

Mit Complete vervollständigt ZGS nun die Muster-Lichtlösung zu einem ganzheitlichen Paket. Möchten Kunden einzelne Räume oder ganze Stockwerke im Objekte mieten, kann ZGS auf Wunsch die komplette Projektkoordination und Abwicklung durchführen. Schlüsselfertig stattet Zumtobel Group Services dann die Räume oder Etagen mit den Zumtobel Leuchten inklusive Steuerung aus. Das bedeutet, von der Planung, Installation, Inbetriebnahme und – auf Wunsch – bis zur Wartung, ist alles inkludiert.